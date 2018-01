FSV Trier-Tarforst für Jugendarbeit geehrt

TRIER. Die U16 des Tarforster Sportvereins (FSV Trier-Tarforst) fährt zusammen mit fünf weiteren deutschen Mannschaften vom 26. Juli bis 4. August in die Trierer Partnerstadt Xiamen. Das teilte Sportdezernent Andreas Ludwig dem Verein mit.

Damit aber noch nicht genug: Helmut Hohl, der stellvertretende Verbandsjugendleiter, überreichte dem FSV den Jugendförderpreis des Fußballverbandes Rheinland 2017: “Tolle und engagierte Jugendarbeit muss belohnt werden“ so Helmut Hohl. Zwölf Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2005 und zwei Betreuer können an einer siebentägigen Fußballfreizeit an die Sportschule des Hessischen Fußballverbandes in Grünberg vom 21. bis 27. Juli teilnehmen.

Zwei Blitzlichter eines an Ereignissen nicht armen Neujahrsempfangs. Zuvor hatte Vorsitzender Werner Gorges in seiner Neujahrsansprache rund 150 Gäste willkommen geheißen. In einem Rückblick beschäftigte sich Gorges mit der Situation des Vereins. Die Konzepte der Abteilung Fußball wurden seinen Worten zufolge in 2017 den nicht optimalen Rahmenbedingungen angepasst. Nach wie vor fehlen der Abteilung Trainingsflächen um die Qualität der tollen Jugend- und Seniorenarbeit zu verbessern. Hier ist die Errichtung eines zusätzlichen Kleinspielfeldes in Planung.

Die Integration der Jugend in die Vereinsarbeit und den aktiven Seniorenbereich bleibt auch ein Ziel für 2018 sowie die Fortführung der Integrationsarbeit mit Flüchtlingen und Asylbegehrenden.

Die Jugendarbeit im Badminton ist beim FSV weiter im Aufwind. Der FSV stellt inzwischen zahlreiche Rheinlandmeister. Bei den südwestdeutschen Meisterschaften waren erstmals fünf Vereinsmitglieder aus Tarforst dabei. Voraussichtlich können sogar zwei Spieler zu den deutschen Meisterschaften im März nach Bonn reisen. “Trainer Sören Jochim leistet hier hervorragende Arbeit“, so Gorges.

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende mit dem Angebot “Kinder- und Jugendturnen“. Es finde immer mehr Zuspruch. Besonders stellte Görgen hier die Arbeit der engagierten Übungsleiterin Gitta Deuster heraus.

Für die Zeit vom 11. bis 18. März kündigte der Vorsitzende wieder eine Ski- und Snowboardfahrt ins Pitztal an wenige Plätze seien hier noch frei.

In diesem Jahr werde es auch wieder wöchentlich über 60 Übungs- und Bewegungseinheiten in Schulen durch FSV Übungsleiter im Rahmen von Kooperationen geben, sagte Görgen. Zudem soll es zum Karl-Marx-Jahr erstmals in der Badmintonhalle eine Briefmarkenausstellung geben, die mit dem Briefmarkenclub Trier organisiert werde. Weitere Veranstaltungsplanungen können auf den Internetseiten des FSV nachgelesen werden.

Des Vorsitzenden besonderer Dank galt der Stadt Trier, insbesondere dem Sportamt, dem Ortsbeirat Tarforst und dem Sportbund für die stetige Förderung und Unterstützung der vielfältigen Anliegen des Vereins. Besonders für die Unterstützung bei der vorgenommenen Beleuchtungssanierung in der Tennis- und Badmintonhalle.

“Speziell die tolle Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen hat großen Anteil daran, dass der FSV Tarforst seine Sportangebote im Jahr 2017 stabil halten konnte“, lobte Gorges. Mit Bowl habe man das Sportangebot sogar erweitern können.

Bei den anschließenden Ehrungen standen drei Personen im Fokus. Übungsleiterin Vera Orth organisiert seit über zehn Jahren die Veranstaltung “Fit & Fun Marathon“. Als engagierter Gestalter und Helfer unterstützt Michael Hanel den Verein. Zudem war er als Sportlicher Leiter fünf Jahre im Vorstand tätig. Ein besonderer Dank galt Gregor Demmer, der seit über acht Jahren im Verein als Schiedsrichter tätig ist. (tr)



Drucken