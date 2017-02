Führung am Weltfrauentag

TRIER. Rund um den Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März, gibt es in Trier ein vielfältiges Programm, das von der städtischen Frauenbeauftragten Angelika Winter koordiniert wird. Unter anderem wird von der VHS eine Stadtführung am 8. März, 15 Uhr, mit dem Titel “Auf den Spuren Trierer Frauen” angeboten. An der Veranstaltung mit Angelika Kiebel können auch Männer teilnehmen.

Frauengeschichte in Trier bedeutet eine besondere Entdeckungsreise. Die Führung erinnert an das tragische Schicksal der Kaiserin Fausta, thematisiert den Kult um die Kaiserinmutter Helena. Die Teilnehmer begegnen unter anderem der Patrizierin und Stifterin Adelheid von Besselich, der couragierten Bäckermeisterin Anna Olevian und Jenny von Westphalen, der Ehefrau von Karl Marx.

Während des Hexenwahns und der NS-Diktatur wurden viele Trierer Frauen Opfer von Gewalt und Fanatismus – auch an sie erinnert dieser Rundgang. Die mittelalterliche Frauenbewegung der Beginen hatte in Trier eine große Verbreitung. Dort engagierten sich Frauen für Mädchenbildung, Krankenpflege und soziale Arbeit. Die Führung beginnt vor dem St. Josefstift Franz-Ludwig-Straße 7, und endet in St. Irminen mit einer Gesprächsrunde. Anmeldung unter vhs-trier.de. (tr)



