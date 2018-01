Führung zu Hans Proppe

TRIER. Hans Proppe war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der interessantesten Professoren und Künstler der Stadt Trier. Seit 1904 war er als “Architekt für Kunstgewerbe“ an der Gewerblichen Fortbildungs- und Gewerbeschule – der heutigen Hochschule Trier – tätig.

Die Nachkommen Hans Proppes haben in den letzten Jahren einen großen Teil des privaten Nachlasses in die Hände des Stadtmuseums Simeonstift Trier gegeben. Zahlreiche Fotografien, Zeichnungen, Postkarten, Schriftstücke und Briefe ermöglichen nun einen tiefergehenden Blick auf Hans Proppe, der das Kulturleben zu Beginn des letzten Jahrhunderts in Trier um viele Facetten reicher gemacht hat.

Am Sonntag, 28. Januar, um 11:30 Uhr führt Kuratorin Bettina Leuchtenberg durch die Kabinettausstellung, der Eintritt beträgt 6 Euro. (tr)



