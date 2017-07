Führungen im Stadtmuseum Simeonstift

TRIER. Im Stadtmuseum Simeonstift gibt es vom 1. bis 6. August diese Führungen:

Dienstag, 1. August, 19:00 Uhr

Stadtgeschichte im Stadtmuseum

Führung mit Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Dühr

Eintritt: € 6,- (Studierende: Eintritt frei)

Wer sich durch Trier bewegt, begegnet auf Schritt und Tritt Geschichte. Einen profunden und kurzweiligen Überblick über die bewegte Chronik der Moselstadt bietet Museumsdirektorin Elisabeth Dühr am Dienstagabend, 1. August, im Stadtmuseum an: Von der legendären Stadtgründung bis Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit führt der Rundgang durch die Dauerausstellung des Stadtmuseums. Für Alteingesessene ist die Veranstaltung ebenso geeignet wie für Touristen und Zugezogene. Die Führung beginnt um 19 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt € 6,-, Studierende haben im Rahmen von DiMiDo freien Eintritt.

Sonntag, 6. August, 11:30 Uhr

Kleider machen Leute

Führung im Textilkabinett und in der Shibori-Ausstellung mit Hanna Verena Knopp

Eintritt: € 1,-

Ob robuste Baumwollstoffe oder flatternde Seide: Die Stoffe in der Textilsammlung des Stadtmuseums erzählen vom Leben und Träumen der Menschen aus früheren Epochen. Am Beispiel von Kleidern für Kinder, Frauen und Männer und in der aktuellen Sonderausstellung „Shibori. Mode aus japanischen Stoffen“ zeigt eine Familienführung im Stadtmuseum Simeonstift am Sonntagvormittag, 6. August, ab 11:30 Uhr, wie die Garderoben sich im Lauf der Jahrhunderte verändert haben und was die Textilien uns heute über die Vergangenheit verraten. Der Rundgang richtet sich an Kinder in Begleitung von Erwachsenen und dauert rund eine Stunde. Der Eintritt beträgt, wie an jedem ersten Sonntag im Monat, nur einen Euro. (tr)



