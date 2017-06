Führungen im Stadtmuseum Simeonstift

TRIER. Auch im Monat Juni finden im Stadtmuseum Simeonstift wieder Führungen für Interessierte statt. Hier ein Überblick:

Dienstag, 13. Juni, 10:30 Uhr (Dauer: 1 Stunde)

Im Bilde reisen. Eine Geschichte des Moseltourismus

Führung für Eltern mit Babys und Kleinkindern

Eintritt: € 6,- (Eintritt frei für Kinder)

Wer trotz kleinem Kind nicht auf seinen Kunstgenuss verzichten möchte, ist im Trierer Stadtmuseum herzlich willkommen. Spezielle Führungen, zu denen Babys mitgenommen werden können, sind auf die Bedürfnisse der Kleinsten ausgerichtet. Kurze Pausen zum Füttern und Wickeln sind möglich – und das Verständnis der anderen Eltern ist Ihnen sicher. Am Dienstag, 13. Juni, findet um 10:30 Uhr die nächste Elternzeit-Führung statt, das Thema lautet: “Im Bilde reise. Eine Geschichte des Moseltourismus“. Eine Anmeldung unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651 718 1452 ist erforderlich.

Dienstag, 13. Juni, 19:00 Uhr

Sport in Trier

Inklusive Führung im Rahmen der Special Olympics mit Dorothée Henschel

Eintritt: € 6,- (Eintritt frei mit Behindertenausweis)

Vom 12. bis 14. Juni finden in Trier die Special Olympics statt, die größte Sportveranstaltung für Menschen mit und ohne Behinderung. Das Stadtmuseum Simeonstift greift in diesem Rahmen am Dienstag, 13. Juni, mit einer inklusiven Führung in Leichter Sprache das Thema „Sport“ in der Ausstellung des Museums auf: Von historischen Sportvergnügungen in Gemälden bis zu den aktuellen Sporthelden in der Ausstellung wird das Thema für Menschen mit und ohne Behinderung beleuchtet. Dir Führung beginnt um 19:00 Uhr, der Eintritt beträgt regulär € 6,-, InhaberInnen eines Behindertenausweises haben freien Eintritt. Das Museum ist barrierefrei.

Sonntag, 18. Juni, 14:00 Uhr

Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten

Führung durch die Sonderausstellung mit Hanno Krisam

Eintritt: € 6,-

Als “Trierer Maler“ ist Peter Krisam (1901-1985) in der Region bekannt geworden, als Lehrer an der Werkkunstschule hat er eine ganze Generation von Trierer Künstlern geprägt. Die Sonderausstellung “Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten“ zeigt erstmals die gesamte Bandbreite seines künstlerischen Schaffens: Von sinnlichen Porträts und Stadtszenen über seine Dokumentationen der Kriegsjahre bis hin zu den südfranzösischen Landschaften, die sein Spätwerk prägten. Hanno Krisam, der Sohn des Künstlers, führt am Sonntag, 18. Juni, um 14:00 Uhr durch die Sonderausstellung. Der Rundgang dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro. (tr)



