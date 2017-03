“Führungsstark, kulturerprobt, verbindend”

TRIER. Nach seiner kurzen Erklärung vom gestrigen Abend im reporter zur Nominierung von Judith Schinker für die Wahl zur Kulturdezernentin äußert sich der Trierer SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber heute noch einmal ausführlich in einer Pressemitteilung der Partei. “Dass wir in diesem Bewerbungsverfahren eine solch hochkarätige Persönlichkeit wie Judith Schinker für Trier gewinnen konnten, ist bemerkenswert”, bilanziert Teuber die geführten Gespräche seiner Fraktion vom vergangenen Samstag. Theresia Görgen, Vorsitzende der Links-Fraktion, betont in einer Presseerklärung ihrer Partei: “Judith Schinker, die Qualifikationen im Bereich Recht und auch Kultur vorweisen kann, überzeugte klar gegenüber allen anderen Bewerber.”

Die studierte Juristin, Kulturmanagerin und aktuell als Rektorin der Hochschule für Musik Carl-Maria von Weber in Dresden tätige Schinker wird in ihrer Nominierung durch die Fraktionen der SPD, der Linken, der FDP und durch Piratin Darja Henseler getragen.

“Seit 2010 ist Judith Schinker an der Hochschule für Musik in unterschiedlichen Verantwortungen aktiv und seit 2015 Leiterin einer Institution mit über 600 Studierenden und mehreren Hundert hauptamtlich oder nebenberuflich Mitarbeitenden. Eine Erfahrung und Kompetenz, die so kein anderer Bewerber im Verfahren am Samstag zeigen konnte und die daher ein außerordentlich wichtiges Rüstzeug für die Dezernentenstelle in Trier ist. Judith Schinker kennt Politik und Verwaltung im Umgang aus dem Effeff”, begründet Teuber die Nominierung der in Kiel geborenen Juristin.

“Darüber hinaus ist sie mit führenden Kulturbetrieben wie den Berliner Philhamonikern in ihrer Laufbahn intensiv bekannt geworden und weiß aus praktischer Erfahrung, wie sich beide Seiten, Verwaltung und Kultur, anfühlen und welche Perspektiven hier zu vereinen sind. Sie ist daher im besten Sinne kulturerprobt und damit die ideale Kandidatin für die Führung des Kulturdezernats in unserer Stadt”, betont der Trierer SPD-Landtagsabgeordnete.

Zum Thema − Schinker gegen Schmitt

Schinker absolvierte zunächst ein Studium der Rechtswissenschaften, das sie mit dem 1. Staatsexamen erfolgreich abschloss, und entschied sich während des Referendariats nicht nur für einen Wechsel in die Kultur, sondern auch zu einem berufsbegleitenden Studium des Kulturmanagement, das sie ebenfalls erfolgreich abschloss. “Unsere Kandidatin vereint also auch den notwendigen analytischen Blick eines Rechtsstudiums in sich und bringt damit und durch ihre breite praktische Erfahrung sowie ihre kommunikativ, verbindende Persönlichkeit alle Voraussetzungen mit, die Bereiche Recht, Sicherheit und Ordnung zu gestalten”, prognostiziert der Sozialdemokrat.

Die SPD bedanke sich bei allen Bewerber “dieses nicht ganz einfachen Verfahrens”. Die Sozialdemokraten sehen “trotz der großen inhaltlichen Breite des Dezernats in Judith Schinker die Frau, die durch ihre Parteilosigkeit und ihren Blick von außen auf die Stadt und Region eine verbindende Kraft sein wird, die dem Dezernat, einer starken Kultur und einer klaren Richtung für die Zukunft eine wohltuende Verlässlichkeit geben wird”.

“Führungsstark, kulturerprobt, parteilos verbindend, so wird Judith Schinker mit ihren vielfältigen juristischen und kulturellen Kompetenzen wohl treffend beschrieben. Wir danken ihr und allen weiteren Kandidaten, die sich dem demokratischen Verfahren am Mittwoch im Rat stellen. Wir sind hoffnungsvoll, dass sich eine Mehrheit im Rat noch einmal genau mit den Unterschieden bei den Kompetenzen und Herangehensweisen befassen wird und ihre freie, geheime Wahl auch dementsprechend nutzt”, fasst Teuber für die Fraktion der SPD zusammen, “die sich auch bei den Fraktionen von FDP, Linke und den Piraten für die gute Zusammenarbeit bedankt”.

“Schinker überzeugte klar”

Theresia Görgen weist für die Linken daraufhin, “dass alle Bewerber ergebnisoffen und sachorientiert vom Auswahlgremium der Fraktion befragt wurden”. In einem “transparenten und dokumentierten Verfahren” hätten sich zwei Bewerber besonders für die “sehr anspruchsvolle und komplexe Aufgabe, die Leitung des Dezernates III zukünftig zu übernehmen, qualifiziert”. “Bei der Zusammenführung der Einzelwertungen zu einer abschließenden Rangliste, die auch Überraschungen enthielt, nahm Judith Schinker klar Rangplatz eins”, so Görgen.

Schinker habe unter anderem durch “ihre im Gespräch erkennbare Führungskompetenz, die sich in ihren Aussagen zu moderner Personalführung, Teamkompetenz und klaren Einstellungen zu Arbeitnehmerrechten zeigte” überzeugt. Als Rektorin einer Hochschule habe sie ferner ihre integrierende und lösungsorientierte Art der Zusammenarbeit mehrjährig unter Beweis gestellt.

“Auch die Linksfraktion dankt allen Bewerbern für ihre Bereitschaft, sich dem sehr zeitaufwändigen und anstrengenden Auswahlverfahren gestellt zu haben”, so Görgen. “Wir sind sehr erfreut, eine kompetente und hochqualifizierte Frau gefunden zu haben, der wir zutrauen, das komplexe und vielseitige Dezernat zu führen.” Dass eine Frau dem zukünftigen Stadtvorstand angehören könnte, sei natürlich ein zusätzlicher Gewinn. “Da wir das Auswahlverfahren ergebnisoffen durchgeführt haben, freut es umso mehr, dass sich eine Frau, bezogen auf Leistung und Eignung, als unsere Favoritin qualifiziert hat”, betont die Links-Politikern.

Görgen hofft, “dass die Meinungsbildungsprozesse bei jedem einzelnen Stadtratsmitglied dazu führen, bei einer ergebnisoffenen und fairen Wahl, die in geheimer Abstimmung erfolgt, unabhängig von Parteizugehörigkeit, jener Kandidat gewählt wird, der am besten dazu geeignet ist, das umfängliche und sehr heterogene Dezernat zum Wohle unserer Stadt zu leiten”. Die Stimmen der Links-Fraktion jedenfalls seien Judith Schinker sicher. (tr/et)



