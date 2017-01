Dynamite Funk feiert fünf Jahre Band im Kasino

TRIER. Er war ein Mensch mit vielen Talenten: Johannes ‟Jojo‟ Engelbert. Als Musiker prägte er maßgeblich die Trierer Szene. Er war Vorsitzender des Rock-Fördervereins, Motor des Rock-Gipfeltreffens, spielte bei Bands wie ‟Bluesaorsch‟ oder aber auch bei der ‟Alb Hardy Show Band‟. Am 14. Oktober 2011 starb er völlig überraschend im Alter von 61 Jahren. Mit ständig wiederkehrenden Konzerten erinnert sein Sohn Simon gemeinsam mit anderen Musikern immer wieder an den einstigen Ausnahmemusiker.

Von Rolf Lorig

Man kann Geburtstag feiern, fröhlich und ausgelassen sein und dabei trotzdem an die Menschen denken, die nicht mehr dabei sein können. Bei Simon Engelbert wird das am Freitag, 27. Januar, der Fall sein. Denn an diesem Abend feiert seine Formation ‟Dynamite Funk‟- unterstützt von der ‟D-Funk Society‟ – ihren fünften Geburtstag. Und Simon Engelbert wird dabei an seinen Vater Jojo denken, der ihm sein musikalisches Talent und die Liebe zur Musik vererbt hat.

Gerne erinnert sich Simon noch an das Jahr 2001. Damals hatten sein Vater Johannes und sein Musikerkollege Karl Schulz eine Idee: Warum nicht auch mal einen Auftritt mit den Söhnen wagen? Gesagt, getan. Unter dem Namen ‟Engelbert Schulz Erben‟ schnupperten die Söhne Simon und Jürgen erstmals Bühnenluft. ‟Ich war 15 und spielte die Keyboards‟, erinnert sich Simon. Die Söhne waren stolz wie Bolle und fortan mit dem Bühnenvirus infiziert. Die beiden ‟Erben‟ verloren sich nicht aus den Augen und gründeten später gemeinsam mit Kevin Gläser die Gruppe Dynamite Funk.

Nach dem Tod von Jojo Engelbert gab die Formation am 27. Januar 2012 das erste Gedenkkonzert. Dafür verstärkte sich die Musiker um drei Mann und es wurde ein Abend, von dem man in der Trierer Musikszene noch lange sprach.

In knapp zwei Wochen soll nun die Neuauflage starten. Ort des Geschehens ist das Kasino am Kornmarkt, mit Sicherheit eine der schönsten Veranstaltungsorte für ein solches Konzert. In diesem Jahr wird sich das Trio um mindestens acht Mann verstärken, was auf der kleinen Bühne zu einem engen Miteinander führen wird. Angesagt haben sich die beiden Keyboarder Marco Lehnertz und Timo Mattes, der Saxophonist Carlos Wagner und die Sängerinnen Teresa Wilbert, Cynthia Follmann und Sabine Bee sowie als Special Guest Miriam Cartarius. Erwartet wird auch der Amerikaner Isaac Roosevelt, 2013 Teilnehmer bei ‟The Voice of Germany‟. Wobei es Simon Engelbert durchaus für möglich hält, dass sich diese Liste noch erweitern wird.

Auch wenn der Name der Gruppe die Musikrichtung des Abends vorzugeben scheint, will sich Engelbert da nicht zu sehr einengen lassen: ‟Natürlich sind wir dem Funk verbunden. Die Frage ist aber, wo fängt der Jazz an und wo hört der Pop auf?” Es ist die volle Bandbreite der Musik, die man ausschöpfen will. Einzige Ansage: ‟Alles was wir spielen wird extrem groovig und tanzbar sein!”

Wer diesen Abend miterleben will, sollte nicht zu lange warten. Denn das Kasino fasst unbestuhlt nur etwa 200 Gäste. Los geht es am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr; Tickets gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen.

Drucken