Für den Erhalt der Pressefreiheit

TRIER. Gemeinsam mit der unabhängigen, überparteilichen Bürgerbewegung “Pulse of Europe“ will der Bezirk Trier im Deutschen Journalisten-Verband (DJV) ein Zeichen für Europa und die Freiheit der Presse setzen. Unter dem Themenschwerpunkt „Pressefreiheit“ starten die Journalistinnen und Journalisten am Sonntag, 7. April, um 14 Uhr eine Luftballonaktion vor der Porta Nigra, um so auf den Erhalt der Pressefreiheit als Garant der Demokratie in Europa aufmerksam zu machen.

Ein solches Zeichen ist derzeit dringender denn je. In der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit 2017, die “Reporter ohne Grenzen“ am 26. April veröffentlicht hat, heißt es unter anderem: ‟In Ländern wie den USA, Polen oder Großbritannien tragen Spitzenpolitiker ihre Geringschätzung gegenüber Journalisten offen zur Schau…. Deutschland hält sich unverändert auf Platz 16… Im vergangenen Jahr waren Journalisten erneut erschreckend vielen tätlichen Angriffen, Drohungen und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt. Immer wieder geraten Medienschaffende ins Visier von Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdiensten. Bedenklich sind auch gesetzliche Regelungen wie die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung oder der neu geschaffene Anti-

Whistleblower-Paragraf gegen „Datenhehlerei“ und die neue BND-Gesetzgebung.‟ (tr)



