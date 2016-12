Für ein neues Stadttheater

Die Weichen sind gestellt: Intendant Karl M. Sibelius ist schon weg, Kulturdezernent Thomas Egger wird am Montag folgen. Aber wie geht es mit dem Theater weiter, wenn die beiden Hauptverursacher der gegenwärtigen Krise nicht mehr im Mittelpunkt stehen und die strukturellen Defizite des Hauses vermehrt in den Blick geraten? Ist das Theater überhaupt reformierbar, haben die Stadtratsfraktionen aus der Affäre gelernt? Ein Essay von Martin Eich

Regensburg, 25. Oktober. Ich sitze im weiträumigen, hellen Redaktionsgebäude der Mittelbayerischen Zeitung. Mir gegenüber eine Wand aus Gesichtern, vor der sich unser Podium über, so der Titel der Veranstaltung, “(Irr)wege der finanziellen Förderung von Kunst und Kultur” streiten sollen. Professor Armin Klein, Mitverfasser des umstrittenen Buches “Der Kulturinfarkt” und außer mir der einzige auswärtige Diskutant, hat mit seinem Einführungsreferat vorgelegt. Jetzt nutzt der Oberbürgermeister, seit Monaten durch eine undurchsichtige Spendenaffäre angezählt, die willkommene Gelegenheit, sich als Volkstribun zu inszenieren. Als der Strom seiner Allgemeinplätze endlich versiegt ist, wendet die Moderatorin sich an mich, und ich setze schon an, Kleins professorale Befunde abstrakt auf die Bühnenlandschaft zu übertragen. Doch die erste Frage hier, kurz vor der deutsch-tschechischen Grenze, gilt konkret einem Theater am anderen Ende der Republik: “Herr Eich, was ist momentan eigentlich in Trier los?”

Ich schüttele meine Überraschung ab, referiere aus dem Gedächtnis die Kerndaten der abgelaufenen Spielzeit, berichte mehrere Minuten über wegbleibende Besucher und ein Defizit, das sich – Duplizität der Ereignisse – gerade am Vortag nochmals um eine knappe Million Euro erhöht hat. Je länger ich rede, desto stiller wird es im Auditorium. Als ich geendet habe, liegt bleischweres Schweigen über den Reihen. Manche der Zuhörer, die meisten dürften Theatermacher sein, sind bleich geworden. Andere schütteln langsam den Kopf.

Eine Episode, die als Gleichnis taugt. Karl M. Sibelius sollte das Haus am Augustinerhof ins Gespräch bringen, lautete der Auftrag; tatsächlich hat er es ins Gerede gebracht. Von Euphorie besoffen waren nicht nur Stadträte. “Karl wird dem Trierer Theater bundesweite, möglicherweise sogar europaweite Aufmerksamkeit bescheren”, orakelte Hermann Lewen, Intendant des Mosel-Musik-Festivals. Gerade einmal eineinhalb Jahre liegt das zurück. Zumindest national gilt: Mission accomplished. Wenn auch anders als gedacht und gewünscht. Das entlastet weder Intendant Sibelius noch Dezernent Thomas Egger, weitet aber den Kreis der Verantwortung. Die in ihm versammelt sind, wissen um ihre Versäumnisse. Und nivellieren.

Als ließe sich beides entkoppeln, wird in Trier immer noch die Mär von den schlechten Zahlen und der guten Kunst gepflegt. Das ist die letzte Verteidigungslinie derer aus Politik, Medien und Kulturszene, die Karl M. Sibelius kürten, zum Heilsbringer verklärten und selbst dann noch ihr Hosianna intonierten, als längst kritische Reflexion gefordert war; ein verzweifeltes Ringen um persönliche Rest-Legitimität, das scheitern muss. Bereits der oberflächliche Blick in die Theaterstatistik liefert Gegenbeweise: Ein ästhetisches und inhaltliches Angebot, bei dem man sich mittels durchschnittlicher Auslastungen von 43,4 (Oper, “Die Ausflüge des Herrn Broucek”), 39,2 (Schauspiel, “Das Cabinet des Dr. Caligari”), 25,0 (Tanz, “Ein neues Stück”) oder 41,4 Prozent (Schauspiel, “Molière”) im Parkett versuchsweise sozialer Vereinsamung aussetzen konnte, wird und darf niemals richtig sein. Denn Souverän jedes Intendanten, Richter jedes Spielplans ist das Publikum; Theatermacher, die solche Quoten verschulden, haben es weder im Blick noch im Sinn. Schlimmer: sie erheben sich über den Zuschauer, indem sie seine Interessen missachten. John Dew, damals scheidender Intendant in Darmstadt, hat es vor drei Jahren im Gespräch treffend formuliert: “Nichts ist wichtiger als das Publikum. Wir können nicht erwarten, dass Theater subventioniert werden, wenn wir munter und unverdrossen an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiproduzieren. (…) Ja bitte, für wen machen wir das denn alles? Wem ist denn damit gedient, wenn wir vor leeren Sitzreihen spielen würden? Ich kann diese Arroganz dem Publikum gegenüber nicht verstehen.”

Die Resultate beider Denkschulen entfalten ihre eigene, je nach Standpunkt niederschmetternde oder erhebende Kraft. Statistisch besuchte jeder Darmstädter das Theater unter Dew zweimal jährlich; hingegen geht jeder zweite Trierer jährlich kaum mehr als einmal ins Theater. Eine Bilanz, viermal schlechter, obwohl das Darmstädter Haus sein Einzugsgebiet mit fünf Konkurrenten teilt und nicht wie das Theater Trier von einem regionalen Alleinstellungsmerkmal profitiert. So was kommt von so was, weiß der Volksmund, aber nicht der Volksfreund.

Ein imperativer Dreiklang

Sage niemand, es hätte nicht an Warnungen gefehlt. Ein Stadttheater Trier dürfe es nicht mehr geben, forderte Sibelius schon vor seiner Intendanz, und etablierte stattdessen das nichtssagende, aber irgendwie hip klingende Kunstwort “teatrier”. Ein Sprungbretttheater solle es werden, hieß es dann; ein Absprungtheater wurde es (als erstes sprang das Publikum). Nicht trotzdem, sondern deshalb. Denn dieser Leitung war die Stadt insgesamt und nicht nur deren Finanznöte gleichgültig. Was ein Fehler, welche Hybris gegenüber Trier und den Trierern! Und, ja, auch das: Welche Unkenntnis der Theatergeschichte! Denn das klassische spanische, das elisabethanische, das attische Theater – sie konnten nur zu Welttheatern werden, weil sie als Provinztheater auf ihr Publikum wirken wollten und Bezüge herstellten. Als Aischylos’ Trägodie “Die Perser” 472 v. Chr. am Fuß der Akropolis uraufgeführt wurde, lag es nur acht Jahre zurück, dass diese von den Invasoren zerstört worden war.

Und heute, hier in Trier? Ein Spielplan der Beliebigkeit, wie er an jedem schlecht geführten Theater zwischen Flensburg und Freilassing denkbar wäre. Der Ort wurde nicht zum Schauplatz. Obwohl es sich nicht nur in diesem Jahr angeboten hatte. Unweit von Trier, in Verdun, bluteten vor 100 Jahren zwei Heere aus, rangen Franzosen und Deutsche um jeden Quadratmeter. Nur an Mosel und Saar verdichtet sich die Geschichte beider Völker zu einem homogenen Gemenge, und eine gemeinsame Produktion des von Napoleon initiierten Theaters mit einem französischen Haus (Timo Krstins bemerkenswertes Militär-Stück “Berg” hätte kaum modifiziert werden müssen) – die frühere französische Garnison Trier wäre von Kulturjournalisten beider Länder überlaufen worden, der Prestigegewinn für Stadt und Theater nicht abschätzbar gewesen. Vertan. Wie so vieles.

Aus dem Urschlamm der Versäumnisse formt sich eine Erkenntnis: Es genügt nicht, Köpfe auszutauschen; Konzepte müssen sich ändern. Denn das Theater Trier ist gegenwärtig auf eine gefährliche Weise ort-, geschichts- und damit zukunftslos. Frei nach jener berühmten Definition André Bretons, die seinen Roman “Nadja” beschließt (“Die Schönheit wird KONVULSIV sein oder sie wird nicht sein.”): Das Theater Trier wird LOKAL sein oder es wird nicht mehr lange sein.

Auch eine andere Flanke gibt nach. Von Spielzeit zu Spielzeit schmilzt der Anteil des Theateretats, der für Kunst ausgegeben werden kann. Und kein weißer Ritter will vor dem Stadttor erscheinen, mögen die Wachen auch noch so sehnsuchtsvoll ins Umland blicken: Weder wollen sich die Landkreise finanziell am Theater beteiligen (wie es die FWG unlängst wieder vorgeschlagen hat), noch wird die Landesregierung ihren Zuschuss erhöhen (was die Grünen unverdrossen fordern). Warum sollte sie auch? Bereits jetzt wird das Theater Trier gegenüber den Häusern in Koblenz und Kaiserslautern bevorzugt, bekommt 50 statt 40 Prozent seiner ungedeckten Ausgaben bezahlt. Trier müsse seine Hausaufgaben selbst machen, erklärte Kulturminister Konrad Wolf apodiktisch im September bei einer Ausschusssitzung in Mainz. Und wer in diesem Moment im Saal war, konnte die vibrierende Härte seiner Stimme bestaunen (Grüne aus Trier waren es, anders als SPD-Stadtrat Markus Nöhl, nicht).

Die Existenz des Theaters hängt an einem seidenen Faden, der sich immer mehr ausdünnt. Sie wird nicht von denen bedroht, die wie FPD und AfD die Strukturfrage stellen, sondern von Apologeten einer argumentfreien, blinden Weiter-so-Ideologie, an der bereits die “Titanic” scheiterte. Fragen können per definitionem nicht gefährlich sein; Ungemach resultiert immer aus fehlenden oder falschen Antworten. Keine Stadtratsfraktion will das Theater abschaffen oder zu einer reinen Bespieltstätte entkernen (wiewohl im Meinungskampf ebenso gebetsmühlenartig wie unredlich anderes behauptet wird), aber mathematische und logische Gesetzmäßigkeiten haben sich noch stets jeder Vorgabe als überlegen erwiesen. Das zu erkennen, definiert die Qualität von Politik; die richtigen Entscheidungen aus dieser Erkenntnis abzuleiten, adelt sie. “Es ist ein Zeichen der Weisen, die Dinge zu verlassen, bevor die Dinge sie verlassen”, schrieb der spanische Philosoph und Aufklärer Baltasar Gracián, ein Vorgänger Immanuel Kants, bereits Mitte des 17. Jahrhunderts. Übertragen auf das Hier und Jetzt trierischer Kulturpolitik formt sich daraus ein imperativer Dreiklang: Mut zur Realität! Mut zu zukunftsträchtigen Weichenstellungen! Mut zur Korrektur theaterinterner Fehlentwicklungen!

Denn daran herrscht noch immer und vom städtischen Rechnungsprüfungsamt unangefochten kein Mangel.

Beispiel Gäste

Das Theater Trier sei ein Ensembletheater, hieß und heißt es. Als solches müsse es erhalten bleiben. Richtig ist vielmehr: Es muss wieder ein Ensembletheater werden. Im Haushaltsjahr 2015 wurden 1,3 Millionen Euro für Honorare ausgegeben. Die Bayerische Staatsoper (Etat: 102,6 Millionen) hatte im gleichen Jahr 5,1 Millionen Euro dafür übrig, das Burgtheater Wien (Etat: 60,7 Millionen) in der vergangenen Spielzeit 761.000 Euro. Letzteres entspricht ungefähr dem finanziellem Aufwand, der schon während der Intendanz Gerhard Webers regelmäßig für Gäste betrieben wurde (z. B. 2013: 784.483 Euro, 2014: 781.068 Euro). Zwei der profitabelsten Häuser der deutschsprachigen Theaterlandschaft haben prozentual niedrigere Gästeetats als das Theater Trier, das bei der Eigenquote zu den Schlusslichtern gehört. Ein Ensembletheater?

Beispiel Tanzsparte

In den letzten drei Spielzeiten unter Gerhard Weber wurden jeweils nur zwei Produktionen herausgebracht, in der vergangenen und der laufenden Spielzeit waren beziehungsweise sollen es drei sein. Dafür wird die aufwendige Infrastruktur einer eigenständigen Sparte unterhalten, die zudem mit Susanne Linke und Waltraud Körver aus unerfindlichen Gründen zwei Leiterinnen braucht – auch so entsteht ein Rekorddefizit. Konfrontiert man einen der versiertesten Theatergeschäftsführer, den wir haben, mit diesem Missverhältnis zwischen Organisation und Produktion, erntet man als spontane Reaktion eine entgeisterte, aber aussagekräftige Frage: “Haben die an der Mosel so viel Geld, dass sie es unbedingt verbrennen müssen?”

Beispiel Orchester

Zu den größten und am vehementesten verteidigten Absurditäten der daran nicht armen Bühnenszene gehört es, Musiker-Gagen nicht nach individueller Qualifikation, sondern anhand standardisierter Orchesterumfänge zu bemessen. Es gilt die tarifvertragliche Formel: Je größer der Klangkörper, je höher das Gehalt. Das Trierer Orchester hat seit der Spielzeit 1996/97 mit 56 Musikern exakt die Mindestgröße eines C-Orchesters, tatsächlich besetzt sind aber nur 48 Planstellen. Die Differenz, teilt das Kulturdezernat mit, werde bedarfsweise mit Aushilfen aufgefüllt. Eine Nachfrage ergibt: In diesen zwei Jahrzehnten hat das Orchester – faktisch ein niedriger zu honorierendes D-Orchester – nicht ein einziges Mal die Größe eines C-Orchesters erreicht. Überschlägig gerechnet, kostet es jährlich etwa 100.000 Euro zu viel: Mehrausgaben, die keinen künstlerischen Nutzen generieren; Mehrausgaben, mit denen man drei bis vier Schauspielproduktionen realisieren könnte; Mehrausgaben, die sich in 20 Jahren auf knapp zwei Millionen Euro addiert haben.

Dem Spielzeitheft 2012/13 ist ein Aphorismus Gotthold Ephrahim Lessings vorangestellt: “Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren.” Wohl selten war ein Zitat zukunftsweisender gewählt.

Wer die Dinge unvoreingenommen sieht, wer sich der Kombination erinnert, die der Soziologe Max Weber vor beinahe einem Jahrhundert in seinem Vortrag “Politik als Beruf” empfahl, nämlich Leidenschaft und Augenmaß (nicht: statt), kann vor einer schmerzlichen Erkenntnis nicht die Augen verschließen: Überleben wird das Theater Trier selbst bei erhöhten Eigeneinnahmen und einer sparsamen Haushaltsführung nur mit weniger Sparten oder mehr Zuschüssen. Wer Letzteres will und dafür im Stadtrat den Arm hob (weil er für die bisherige, langfristig nicht finanzierbare Struktur votierte), muss erklären, wo er streichen will. Das Ausstellen ungedeckter Schecks ersetzt kein Konzept. “Politik”, sagte mir kürzlich Stefan Rosinski, unter Frank Castorf stellvertretender Volksbühnen-Intendant und später Geschäftsführer der Berliner Opernstiftung, “lebt immer von und in der Hoffnung.” Er hat recht. Sie muss sich aber in den Gefilden der Realität verankern. Illusion und Selbsttäuschung haben Karl. M. Sibelius erst zum Intendanten gemacht; sie dürfen seine Intendanz nicht überdauern.

Was zu tun ist, hat sich in diesen Monaten kristallklar offenbart. Statt eines nicht reformierten Dreispartenhauses braucht Trier ein zukunftsfähiges Dreispartenhaus mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater (einschließlich Orchester) und Jugendtheater. Der Sinn dieser Konstruktion liegt in den Besonderheiten des Theaterbetriebs und denen des Standorts begründet: Orchester und Musiktheater ergänzen sich, das Jugendtheater formt das Publikum der nächsten Jahrzehnte heraus, und das Schauspiel prägt künftig das Profil des Hauses. Denn keine andere Sparte kann mit geringerem Aufwand mehr Repertoire produzieren, keine kann zeitnäher auf gesellschaftliche und politische Realität regieren, keine kann lokaler sein. Eine entseelte, gigantomanische Eventkultur, die mit NeroHero ihr Extrem gefunden hätte, ist nicht die Antwort auf Publikumsflucht und Legitimationsdruck. Sie hat die Nachhaltigkeit eines Feuerwerkkörpers: Es kracht, es blitzt, und dann ist es so dunkel wie vorher. Das Theater Trier muss hingegen in Anspruch und Selbstverständnis wieder ein Stadttheater sein.

Theater als Hochstätte kommunaler Selbstvergewisserung

Ein solches Haus wäre dazu geeignet, eine verwundete, entfremde Stadt zu versöhnen. Weil es sich als ein Teil von ihr begreift; weil es sich nicht über sein Publikum stellt; weil es still um jene wirbt, die es finanzieren, aber nicht frequentieren, indem es mit ihm gewährten Finanzmitteln sorgsam umgeht. Es drängt sich nicht auf, biedert sich nicht an, will nicht ästhetisch missionieren. Aber es unterbreitet das Angebot, sich der Ortlosigkeit und Relativität des modernen Daseins zu erwehren, eigene Grundlagen zu entdecken. “Es sind in der Regel die Einwohner selbst, die sich mit ihren Städten auseinandersetzen. Denn stets ist das Zugehörigkeitsgefühl zu der betreffenden Stadt einer literarischen oder wissenschaftlichen Beschäftigung mit den materiellen Vorgängen, die sie geformt haben, förderlich”, formulierte der italienische Architekturhistoriker Leonardo Benevolo einst in seiner brillanten Monografie “Die Stadt in der europäischen Geschichte”, eine einzige Hommage an das, was der Autor “Landschaften aus Stein” nennt. Das neue Stadttheater Trier muss sich dem von Benevolo beschriebenen Effekt verpflichten, ihm dienen.

Dann wird kein Trierer um sein Theater bangen müssen. Jimmy Nail, als mentaler Zwilling Bruce Springsteens ein Chronist der Verlorenen, hat 1995 in seiner Ballade “Big River” den Niedergang seiner Heimatstadt Newcastle upon Tyne – flächenmäßig beinahe gleich groß wie Trier und ebenfalls aus einer römischen Siedlung entstanden – besungen und die Kraft der Vergangenheit beschworen. Was als Zustandsbeschreibung gedacht war, geriet zur Weissagung. Wer heute durch Newcastle geht, erlebt eine pulsierende Stadt, die Geschichte und Kultur (auch ökonomisch) zu Zukunft transformiert und somit über die Umstände triumphiert hat. Redet man mit Nail, spürt man die Genugtuung eines Mannes, der sich dessen stets sicher war. Und damals aus trotzigem Selbstbehauptungswillen die Abschlusszeile seiner Ballade formte:

‘Cause this is a mighty town,

It’s built upon solid ground

And everything they tried so hard to kill,

We will rebuild.

Diesen Geist gemeinschaftlichen Überwindens, der die Menschen am Tyne seit jeher prägt, braucht es jetzt an der Mosel. Trier und sein Theater müssen eine symbiotische Wechselwirkung eingehen. Denn beide bedingen einander, materiell wie ideell.

Unter Karl M. Sibelius ist das Stadttheater Trier zu einem Theater der Unkenntnis und der Willkür geworden; bestehen kann und wird aber es nur als Hochstätte kommunaler Selbstvergewisserung, kommunalen Stolzes. Nichts Geringeres muss es werden. Ein Theater, würdig der ältesten Stadt Deutschlands, das Tradition und Aufbruch, Besinnung und Bestimmung verbindet. Eines, von dem man künftig nicht nur in Regensburg mit Respekt und Ehrfurcht spricht.