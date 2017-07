Für Mädchen: Mit Wissenschaft die Natur erleben

TRIER. In den Sommerferien bietet das Ada-Lovelace-Projekt der Hochschule Trier und der Universität Trier am 2. August einen Summer-Day für Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren an. Die Teilnehmerinnen können an diesem Tag mit Gleichaltrigen oder Freundinnen einiges erleben: Geocaching, Architektin des eigenes Traumhauses sein und einen gemütlichen Grillabend am Lagerfeuer. Dabei finden die Mädchen heraus, wie viel Spaß die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) machen können. Wer darauf Lust hat, kann den Tag gemeinsam mit Studentinnen aus Trier verbringen.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung zum kostenfreien Kurs über diesen Link.

Das Ada-Lovelace-Projekt ist ein rheinland-pfälzisches Mentoring-Netzwerk zur Förderung von Frauen in MINT und hat sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und junge Frauen für Studiengänge und Berufe im MINT-Beriech zu gewinnen und damit langfristig den Frauenanteil in diesen Studiengängen und Berufen zu erhöhen. Finanziert wird das Ada-Lovelace-Projekt vom Europäischen Sozialfonds, dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen. (tr)



Drucken