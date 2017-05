Für Pressefreiheit und ein vereintes Europa

TRIER. Den europäischen Gedanken wieder sicht- und hörbar machen zu wollen, das ist das erklärte Anliegen von Puls of Europe. Seit einem Monat ist die in Frankfurt gegründete Bürgerbewegung ein eingetragener Verein, in Trier mobilisiert sie seit Wochen mehrere Hundert Bürger. Auch an diesem Sonntag trafen sich trotz widriger Wetterumstände wieder um die 200 Menschen vor der Porta Nigra. Bei diesem Treffen ging es zudem aufgrund einer Initiative des Bezirks Trier im Deutschen Journalisten-Verband (DJV) um die Wahrung der Pressefreiheit.

Manchmal bedarf es Bilder, um Geschichte zu transportieren. Für die Veranstaltung vor der Porta Nigra hatte sich der Wirtschaftsjournalist Udo Riedesel die alte Uniform eines Luxemburger Zöllners besorgt, um dann in ebendieser Rolle Erinnerungen aus der Zeit der geschlossenen Grenzen wieder wachzurufen. Keine schlechte Entscheidung der Organisatoren, schließlich war das Publikum vom Alter her stark durchmischt, mit einem leichten Vorteil für die jüngere Generation.

Mit dabei: Franzosen und Briten

Und die feierten begeistert französische und britische Gäste, die sich der Versammlung vor dem Stadttor angeschlossen hatten und von Versammlungsleiter Klaus Cramer wohlwollend begrüßt wurden. Es war schon erstaunlich, dass trotz des wolkenbruchartigen Niederschlags, der pünktlich zur Kundgebung zu Ende ging, so viele Menschen gekommen waren. Die Freude darüber stand dem Versammlungsleiter im Gesicht und dieser Funke sprang rasch auf die Anwesenden über. So fand denn Rolf Mayer mit seiner Gitarre schnell einen willigen Chor, der auf Anhieb in Beethovens Bearbeitung von Schillers ‟Ode an die Freude‟ einstimmte.

Als Vorsitzende des DJV-Bezirks Trier trat Sabine Krösser ans Mikrofon. Sie betonte den Erhalt der Pressefreiheit als Garant für die Demokratie. Mit Blick auf Europa stellte sie fest, dass in sehr vielen Ländern die Arbeitsbedingungen für Journalisten sich deutlich verschlechtert hätten. Dies gelte auch für Deutschland, das laut einer Recherche von ‟Reporter ohne Grenzen‟ lediglich auf Platz 16 liege, wogegen die positive Rangliste von Norwegen und Schweden angeführt werde.

‟Ohne Presse- und Meinungsfreiheit geht es nicht!”

Wie tragisch es sich auf die Pressefreiheit auswirkt, wenn die Demokratie verloren geht, verdeutlichte Krösser am Beispiel der Türkei, wo über 10.000 Journalisten jetzt arbeitslos sind, zahllose Kolleginnen und Kollegen inhaftiert wurden und 158 Medien ihren Betrieb einstellen mussten. Bei einem Gespräch mit einer deutsch-türkischen Journalistin habe sie erfahren, dass nicht zuletzt die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel dazu geführt habe, dass man nun auch in der Türkei offener über die Pressefreiheit spreche. Lautstarken Applaus vom Publikum erhielt Krösser für ihre Forderung, in Deutschland das hohe Gut der Pressefreiheit weiter zu verteidigen.

Dieser Forderung schloss sich auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seinem Grußwort an. Auch er betonte die Notwendigkeit der Pressefreiheit, die vom Grundgesetz her nicht umsonst ausdrücklich geschützt werde. ‟Ohne Presse- und Meinungsfreiheit geht es nicht!” Allerdings erinnerte Leibe auch daran, dass diese Freiheit dort ende, wo die Persönlichkeit des Anderen verletzt werde.

In der Folge verlas Versammlungsleiter Klaus Cramer auch ein Grußwort des DJV-Bundesvorsitzenden Professor Frank Überall, der ebenfalls die Notwendigkeit einer freien und unabhängigen Presse in den Vordergrund stellte.

Kritische Worte zur Situation in Polen kamen von Anton Wyrobisch, dem Vorsitzenden der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Trier. Er kritisierte das Regime, das mit seinem Handeln und der europafeindlichen Politik die Nation gespalten habe. Das habe inzwischen auch die polnischen Bischöfe auf den Plan gerufen, die den sich anbahnenden Konflikt zwischen Regierung und Opposition gerügt und zu einer moderateren Wortwahl aufgerufen hätten. Mit dem Aufruf, den Anfängen zu wehren und sich von Terror und Gewalt nicht lähmen zu lassen, schloss Wyrobisch seine Ausführungen.

Am Ende der Veranstaltung hatte erneut die Musik – und damit Rolf Mayer – das Wort. Noch einmal erklang die ‟Freude schöner Götterfunken‟ und als Zugabe das alte Volkslied ‟Die Gedanken sind frei‟, mit dem in Zeiten politischer Unterdrückung oder Gefährdung die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit artikuliert wurde. (rl)



