Für Trierer Vorsatztuuten

TRIER. Ein paar Pfunde zu verlieren, ist noch immer ein Klassiker auf der Liste der guten Vorsätze, die Menschen sich für das neue Jahr setzen. Ärgerlich, dass ausgerechnet die Weihnachtszeit vor dem Silvester-Stichtag liegt und mit ihr tellerweise süße und hüftlastige Genüsse. Der weltweit erste Trierer “Guuden Vorsatz-Kalänner” schafft hier auf zweierlei Weise Abhilfe: Zum einen gibt er dem frustrierten Vorsatzmuffel zahlreiche andere Vorschläge, wie er einen guten Start ins Jahr 2017 hinlegen kann. Und zum anderen ersetzt er die kalorienhaltigen Schokoladenhäppchen durch echte trierische Sprüche, die lediglich im Lachzentrum landen, nicht auf den Hüften.

Cartoonist Johannes Kolz, bekannt durch seine trierischen Wörterbücher und Mundartcomics, hat bewusst auf Weihnachtsmützen und weiße Bärte verzichtet, als er das Titelbild für den ersten “Guuden Vorsatz-Kalänner” zeichnete. Optimistische Pläne kann man schließlich nicht nur in der Adventszeit schmieden, um sie zu Jahresbeginn in die Tat umzusetzen. “Natürlich lehnt sich der Kalender mit seinen 24 Türchen an klassische Adventskalender an”, erklärt Paula Kolz von der Trier Tourismus und Marketing GmbH. “Man muss aber nicht zwingend am 8. Dezember damit anfangen, um an Silvester das letzte Türchen zu öffnen. Warum sich denn immer sklavisch an einen Stichtag halten? Man kann ja auch am 1. Januar anfangen, am Geburtstag oder am Stell-Dich-deinen Ängsten-Tag.”

“Fang an, wann du willst!”, prangt passend dazu schon auf der Vorderseite des Kalenders, darüber eine lachende Porta mit weit ausgestreckten Armen. Und weil die Porta nicht nur für den Trierer das Wahrzeichen mit dem größten Identifikationspotenzial ist, heißt das Schwarze Tor auch Auswärtige willkommen: Zwar kommen die 24 guten Tipps auf Trierisch daher – auf Wunsch gibt es jedoch auch eine hochdeutsche Übersetzung. Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wann ist der Stell-Dich-deinen-Ängsten-Tag? “Am 8. Oktober”, lacht Kolz, fügt aber hinzu: “Die Vorsätze des Kalenders dürften für die meisten aber nicht mit Ängsten verknüpft sein. Eher mit dem Gefühl, etwas Schönes gemacht zu haben.”

Der Kalender ist ab sofort in der Tourist-Information an der Porta Nigra oder online unter triershop.de erhältlich und kostet 3,95 Euro. (tr)