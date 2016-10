Für Unternehmer: Sportvormittag mit Spitzensportlerin

TRIER. Spitzensportlerin Carolin Hingst führt am 22. Oktober von zehn bis 14 Uhr in der Nebenhalle der Arena Trier in das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ein. Angesprochen sind Chefs, Personalverantwortliche und Führungskräfte, die ihren Betrieb attraktiv aufstellen und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern wollen. Die Stabhochspringerin und Olympia-Teilnehmerin begleitet die Teilnehmer mit Sporteinheiten und Informationen durch den Vormittag. Übungseinheiten wie Zirkeltraining sowie mit Flexi-Bar und anderen Kleingeräten zeigen, dass gezieltes Ganzkörpertraining auch im Arbeitsalltag umsetzbar ist und außerdem Spaß macht.

Zudem bietet Hingst Gelegenheit zu Einzelgesprächen sowie Beratungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ein Kurzvortrag über sportliche Ziele, Erfolge und Motivation ergänzt das Programm. Die Teilnahme wird im Projekt ″KMU und Handwerk 2016: Vital und demografiefest″ vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gefördert und kostet pro Person 49 Euro. Anmeldungen nimmt Mégane Vallet (HWK) bis zum 20. Oktober entgegen: Telefon 0651/207-356, E-Mail: mvallet@hwk-trier.de.

Programm

10.00 – 10.45 Uhr: Warm-Up und Spieleübungen

10.55 – 11.40 Uhr: Ganzkörperübungen mit dem Flexi-Bar

11.50 – 12.35 Uhr: Zirkeltraining für Anfänger und Geübte

12.45 – 13.45 Uhr: Cool-Down mit dynamischen und statischen Beweglichkeitsübungen, anschließend Entspannungsreise

13.45 – 14.00 Uhr: Kurzvortrag von Carolin Hingst: Erfahrungsbericht aus dem Leistungssport: Sportlicher Erfolg, Motivation, Ziele, Anekdoten aus ihrer Laufbahn