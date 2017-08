Funkige Klänge beim Mosel Musikfestival

TRIER. Beim ersten Konzert des Mosel Musikfestivals im Monat August drangen ungewohnte Töne aus dem Innenhof des Kurfürstlichen Palais. Der Jazztrompeter Rüdiger Baldauf war hier mit sieben weiteren Musikern zu Gast. Mehrere Hundert Konzertbesucher erlebten einen ebenso stimmungsvollen wie abwechslungsreichen Abend.

Für den reporter war Rolf Lorig mit dabei.

Wer sein Leben derart der Musik und der Aufführung von Konzerten verschrieben hat wie Hermann Lewen, Gründer und Noch-Intendant des Mosel Musikfestivals (im kommenden Jahr übedrnimmt Tobias Scharfenberger), der hat zuhause im Wohnzimmer auch schon die ein oder andere CD im Regal stehen. Darunter auch Aufnahmen mit Rüdiger Baldauf. ‟Bevor ich hier aufhöre, musste ich einfach auch mal das Experiment wagen und diesen Künstler mit seinen Freunden einladen‟, plauderte der sichtlich gut aufgelegte Lewen bei der Begrüßung der Gäste.

Dass es ein kalkuliertes Wagnis war, zeigte der Blick in die Reihen, in denen sich nur noch sehr wenige freie Plätze fanden. Altersmäßig betrachtet war es ein guter Querschnitt durch alle Altersgruppen. Auffallend aber auch der hohe Anteil an jungen Zuschauern. Und genau hier liegt die Crux des erfolgreichen Musikfestivals. Denn Hermann Lewen konnte sich in der Vergangenheit immer auf sein treues Publikum verlassen. Doch das kommt überwiegend aus der finanziell-solventen Zielgruppe des Alters 60plus.

Lewens Nachfolger Tobias Scharfenberger, der ebenfalls an diesem Abend bestens aufgelegt die Musik, das Ambiente und das Publikum genoss, wird in der Zeit seiner Verantwortung nicht umhin können, auch jüngere Zielgruppen zu erschließen. Er weiß jedoch sehr genau, dass er sich dabei auf einer Gradwanderung befindet. Denn wenn er überziehen sollte, wäre er schnell sein treues Stammpublikum los. Was logischerweise das Ende des Mosel Musikfestivals bedeuten würde.

“Es gibt nur gute und schlechte Musik”

Wer den gelernten klassischen Sänger und früheren stellvertretenden Intendanten des Trierer Stadttheaters aber kennt weiß, dass diese Sorge unbegründet ist. Denn bei aller Aufgeschlossenheit – Scharfenberger hält es da mit Leonard Bernstein, der nicht zwischen U- und E-Musik sondern nur nach guter und schlechter Musik unterscheiden wollte.

Wobei wir nun endgültig bei Rüdiger Baldauf and Friends angekommen sind. Jazz, und ganz besonders Funk-Jazz, braucht in aller Regel immer etwas Strom und damit auch Elektronik. Dass Elektronik an sich nichts Schlechtes ist, wenn sie mit hohem musikalischen Können einher geht, das erlebten die Zuhörer an diesem Abend gleich mehrfach. Vor allem der Trompeter Joo Kraus zeigte sich hier immer wieder kreativ, besonders bei seinem Solo-Auftritt nach der Pause, als er sein Instrument mit der Elektronik koppelte und das Publikum mit traumhaften klanglichen Eindrücken konfrontierte.

Dass in einer Formation gleich drei Spitzen-Trompeter zusammen auftreten, findet man so häufig auch nicht. Vielleicht liegt es in der Tatsache begründet, dass in der Band offenbar die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt. Dieser Eindruck jedenfalls kommt während des Konzertes so rüber. Die Eröffnung des Abends gebührte Rainer Baldauf, der im Übrigen auch oft als Dozent von Workshops in der Region unterwegs ist. Baldauf startete noch ohne seine beiden Mit-Trompeter Andy Haderer und Joo Kraus mit knallig-rhythmischem Jazz-Funk, musikalisch unterstützt von Bruno Müller (Gitarre), Christian Frentzen (Keyboard), Marius Goldhammer (Bass) und Thomas Heinz (Drums). Baldauf ist Profi, weiß, dass sein Publikum nicht nur gute Musik hören sondern auch umgarnt werden will. Dass er auch diese Klaviatur mit Leichtigkeit beherrscht, davon konnten sich die Gäste des Abends immer wieder neu ein Bild machen. Etwa, wenn Baldauf sich für das große Publikumsaufkommen bedankte, das man angeblich so nicht gewöhnt sei, oder die in der Tat große Aufmerksamkeit, mit der Balladen konzentriert verfolgt oder aber auch der Szenenapplaus immer wieder an der richtigen Stelle gespendet wurde.

Ein echtes musikalisches Gipfeltreffen

Dass der Dank aber niemals als hohle Worte empfunden wurde, war allein dem hohen musikalischen Können der Musiker zu verdanken. Völlig zu Recht hatte das Mosel Musikfestival das Konzert als ‟musikalisches Gipfeltreffen‟ angekündigt. Bis zu sieben Instrumentalisten standen zeitweise auf der Bühne, zuweilen ergänzt durch Sänger Edo Zanki. Rüdiger Balldauf selbst ist sein größter Fan; im Innenhof des Kurfürstlichen Palais aber blieb Zanki deutlich hinter den Vorschusslorbeeren (‟Er ist das Urgestein des deutschen Souls‟) zurück. Möglich, dass er nicht seinen besten Tag hatte.

Was aber nicht für die übrigen Musiker galt, die jeder für sich brillierten und das Publikum mitrissen. Großartig vor allem die drei Trompeter Baldauf, Haderer und Kraus. Ein Trompeten-Trio, das im Jazz seinesgleichen sucht, das Stimmungen webt und entwickelt, die den Auftritt zum Erfolg verurteilen.

Tobias Scharfenberger tut gut daran, diesen Anstoß von Noch-Intendant Hermann Lewen aufzunehmen und mit in sein Verantwortungsjahr zu nehmen. Ein Musikfestival lebt von der Vielfalt des musikalisch gebotenen. Kein Zweifel, dass der Jazz auch hier seinen Platz hat. Allerdings immer vorausgesetzt, die Interpreten repräsentieren die Spitzenklasse derart überzeugend, wie es Rüdiger Baldauf und seine Freunde getan haben.



Drucken