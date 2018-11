TRIER. Die Polizeiinspektion Trier sucht Augenzeugen zu einem Vorfall in der Nordallee, der sich am Donnerstag, 8. November, zugetragen hat.

Nach einer konfliktträchtigen Situation zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin im Bereich Nordallee/Engelstraße, stürzte eine 56-jährige Frau aus Trier zu Boden und verletzte sich hierbei nicht unerheblich.

Die Fußgängerin war gegen 19.10 Uhr im Bereich des Grünstreifens der Nordallee mit ihren beiden Hunden unterwegs. Als sie die Nordallee in Richtung Engelstraße, am dortigen Fußgängerüberweg, überqueren wollte, kam ihr ein Fahrradfahrer aus Richtung Engelstraße entgegen. Obwohl es zu keinem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin gekommen sein soll, erschreckte sich die Frau und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich an den Händen und an beiden Beinen. Einer der mitgeführten Hunde lief anschließend über die Fahrbahn der Nordallee davon, konnte aber später wieder eingefangen werden.

Der beteiligte Fahrradfahrer leistete der verletzten Frau zunächst Erste Hilfe und begleitete diese zu ihrer Wohnung. Da seine Personalien derzeit jedoch nicht feststehen, sucht die Polizeiinspektion Trier nach dem unbekannten Radfahrer, sowie möglichen Augenzeugen des Vorfalls.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0651- 9779 3200 an die zuständige Polizeiinspektion Trier erbeten. (tr)



