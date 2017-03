Fußschmerz im Dialog

TRIER. Am kommenden Montag, 3. April, findet im Klinikum Mutterhaus um 18 Uhr ein Informationsabend zum Thema “Schmerzen im Fuß” statt. In der Reihe “Montags im Mutterhaus” referiert Markus Rick im Konferenzraum in der siebten Etage des Klinikums.

Der schmerzende Fuß schränkt das alltägliche Leben in all seinen Bereichen wesentlich ein. Dies bedeutet einen einschneidenden Verlust an Lebensqualität. Die Ursachen des Fußschmerzes sind vielfältig und erfordern individuelle Diagnostik, Beratung und Therapie. Die konservativen oder auch operativen Therapieoptionen sind abhängig von der Ursache der Erkrankung oder Deformität. “Die operative Therapie ist häufig notwendig, aber nicht selten führt auch eine nichtoperative Therapie zum Erfolg”, betont Rick, Leitender Unfallchirurg und Leitender Oberarzt der Chirurgie Eins im Klinikum Mutterhaus Mitte.

Beim Infoabend bespricht der Fußchirurg Erkrankungen des gesamten Fußes und die jeweiligen Therapieoptionen. “Wir bieten ein breites Spektrum an fußchirurgischen Therapiemöglichkeiten an”, so Rick. Im Anschluss an den Vortrag steht Rick auch für persönliche und individuelle Fragen, zur Beratung und zur Diskussion zur Verfügung. (tr)



Drucken