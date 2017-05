Gabriele Krone-Schmalz: Russland verstehen

ECHTERNACH. Wie ist es um die politische Kultur eines Landes bestellt, in dem ein Begriff wie “Russlandversteher” zur Stigmatisierung und Ausgrenzung taugt? Muss man nicht erst einmal etwas verstehen, bevor man es beurteilen kann? Mit ihrem Vortrag im Trifolion bietet die Fernsehjournalistin und Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz am Donnerstag, 11. Mai um 20 Uhr, eine Orientierungshilfe für all jene, denen das gegenwärtig in den Medien vorherrschende Russlandbild zu einseitig ist.

Antirussische Vorbehalte haben in Deutschland eine lange Tradition und sind in zwei Weltkriegen verfestigt worden. Auch in der Ukraine-Krise lässt sich ihre Wirksamkeit beobachten. Tatsächlich ist aber nicht nur das Verhältnis zwischen Russland, dem Westen und der Ukraine vielschichtiger, als es der Medien-Mainstream suggeriert, sondern auch die russische Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges. Demokratie und Menschenrechte verbreiten – wer möchte das nicht. Es lässt sich aber sehr wohl über das Tempo und über die Methoden streiten. Und es lässt sich fragen, welche Interessen der Westen unter dem Deckmantel einer Menschenrechtsrhetorik verfolgt.

Gabriele Krone-Schmalz war von 1987-1991 Moskau-Korrespondentin der ARD und moderierte anschließend bis 1997 den ARD Kulturweltspiegel. Sie ist Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn und Mitglied des Lenkungsausschusses der Petersburger Dialoge.

Als eine der führenden Russland-Experten ist sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Dabei stoßen ihre Ansichten nicht immer auf Zustimmung und polarisieren. Die einen sehen in ihr eine der wenigen kritischen und differenzierten journalistischen Stimmen, die die westliche Politik und Medien hinterfragen und ein für uns eher unbequemes Bild des Westens gegenüber Russland zeichnen, da es die Fehlbarkeit und Voreingenommenheit des Westens offenbart. Andere sehen sie als zu „Russland-unkritisch“ an und werfen ihr vor, sich von Kreml-nahen Institutionen einlullen zu lassen. Wie dem auch sei, mit diesem Beitrag wird eine eher seltene Sicht auf die Position Russland zu erfahren sein, die Denkanstöße in vielerlei Richtungen ermöglicht und dem Publikum die Möglichkeit geben wird, sich sein eigenes Urteil zu bilden. (tr)



Drucken