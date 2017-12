Gästeführer unterstützen Stadtbibliothek

TRIER. Vertreterinnen des Vereins der “Gästeführer Trier und Region” haben Bibliotheksdirektor Professor Michael Embach und Bibliothekar Ted Schirmer einen Spendenscheck in Höhe von 550 Euro überreicht. Gesammelt wurde das Geld beim diesjährigen Weltgästeführertag. Unter dem bundesweiten Thema “Reform – Zeit für Veränderungen” hatten Trierer Gästeführer speziell erarbeitete Kurzführungen präsentiert.

Die Spende fließt in die wissenschaftliche Nutzbarmachung von im Tresor der Stadtbibliothek befindlichen kostbaren – oft mehr als 1.000 Jahre alten – Handschriftenfragmenten. Dabei handelt es sich um mittelalterliche Handschriften, die man vor allem ab der Erfindung des Buchdrucks entsorgte. Weil der Beschreibstoff der Handschriften aber aus Tierhaut und damit sehr wertvoll und robust war, recycelte man sie häufig in den frisch gedruckten Büchern.

So werden längst verloren geglaubte Texte in alten Büchern wiederentdeckt. So auch das Fragment eines Martyrologiums, einem Verzeichnis von Märtyrern und Heiligen mit Angaben zu ihren Lebens- und Todesumständen, das Anfang des zehnten Jahrhunderts vermutlich in Metz geschrieben wurde.

Die Fragmente werden in einem eigens erarbeiteten Verfahren in individuellen Klapp-Passpartouts aus säurefreiem Material konserviert und gelagert. Dieses dringend notwendige Projekt wird allein aus Spenden finanziert. (tr)



Drucken