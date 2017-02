Geänderte Öffnungszeiten an den närrischen Tagen

TRIER. An den närrischen Tagen ticken vielerorts die Uhren anders. Geschäfte und Firmen haben geänderte Öffnungszeiten. So auch die Agentur für Arbeit Trier. Die Geschäftsräume an den Standorten in Trier, Saarburg, Bernkastel und Wittlich haben am Weiberdonnerstag, 23. Februar, und am Rosenmontag, 27. Februar, jeweils ab 12.30 Uhr geschlossen.

Die Geschäftsstellen in Bitburg und Prüm schließen am Weiberdonnerstag bereits um zwölf Uhr und bleiben am Rosenmontag ganz geschlossen. Die Räumlichkeiten in Gerolstein bleiben am Rosenmontag ebenfalls geschlossen. Am Weiberdonnerstag können sich Bürgerinnen und Bürger bis 12.30 Uhr mit ihren Anliegen an die Mitarbeiter der Arbeitsagentur wenden.

Das Jobcenter Trier-Saarburg hat am Standort in Hermeskeil an Rosenmontag sowie an Fastnachtdienstag geschlossen. Bei den sonstigen Standorten in Trier, Konz und Saarburg gibt es keine Einschränkungen zu den normalen Öffnungszeiten. (tr)

