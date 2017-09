Geborgenheit von Anfang an

TRIER. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderes Ereignis, auf das man sich auch ganz praktisch vorbereiten kann. Das Klinikum Mutterhaus Ehrang bietet für werdende Eltern einen Kurs an, in dem man sich an drei Abenden umfassend über den Umgang mit dem Baby, Aspekte der Säuglingspflege und der Ernährung informieren kann. Der kommende Kurs startet am 14. September und findet an drei aufeinanderfolgenden Terminen jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Im Klinikum Mutterhaus Ehrang finden regelmäßig auch Anleitungskurse für junge Eltern zur Babymassage statt. Am Mittwoch, 11. Oktober, startet ein neuer Babymassagekurs. Er findet fünf Wochen lang jeden Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr statt. Informationen und Anmeldung für beide Kurse unter Telefon 0651/683-3210. (tr)



