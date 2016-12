Gedenken an Alt-Bischof Spital

TRIER. Im Januar jährt sich zum zehnten Mal der Todestag des Trierer Alt-Bischofs Hermann Josef Spital. Mit einem Pontifikalamt im Trierer Dom feiert Bischof Stephan Ackermann am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr das Jahrgedächtnis für Spital.

Bischof Hermann-Josef stand 20 Jahre lang, von 1981 bis 2001, an der Spitze des Bistums Trier. Am 10. Januar 2007 war Spital im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Münster verstorben.