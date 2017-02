Gedenken an Reformation in Fastenpredigten

TRIER. 500 Jahre sind seit der Reformation vergangen – im Gedenken daran stehen die Fastenpredigten 2017 im Trierer Dom unter dem Leitwort “Gemeinsames Zeugnis für Jesus Christus”. Die Fastenpredigten werden jeweils sonntags um 18 Uhr in der Vesper gehalten.

Am 5. März spricht Pastoralreferentin Anne Pütz, die Mitglied der Ökumene-Kommission im Bistum Trier ist, zum Thema “Aus tiefer Not schrei ich zu dir – Psalm 130 in Martin Luthers Nachdichtung”. Professor Walter Euler von der Theologische Fakultät Trier predigt über “Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen” am 12. März. “Wie finde ich einen gnädigen Gott? Die Frage Martin Luthers und die Antwort des Glaubens” stellt am 19. März Msgr. Michael Bollig, Pfarrer der Pfarrei Hl. Edith Stein Trier, in den Mittelpunkt. Über “Reformation und Reform: Heilung der Erinnerung und neue Erwartung” spricht Professor Josef Freitag, Spiritual am Interdiözesanen Seminar St. Lambert Lantershofen, am 26. März. Zum Abschluss hält am 2. April Jörg Weber, Superintendent des Kirchenkreises Trier, die Predigt zu Johanes 17,20-23: “Die Einheit im Glauben an Jesus Christus”. (tr)



