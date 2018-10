Gedenkfeier für Prof. Dr. Peter Schwenkmezger

TRIER. Am 7. November würdigt die Universität Trier in Dankbarkeit mit einer öffentlichen akademischen Gedenkfeier ihren ehemaligen Präsidenten Prof. Peter Schwenkmezger, der am 12. Juli 2018 verstorben ist.

In Ansprachen erinnern sich Prof. Michael Jäckel (Präsident der Universität), Josef Peter Mertes (Vorsitzender des Hochschulrates), Prof. Michaela Brohm-Badry (Dekanin des Fachbereichs I), Petra Hank (Psychologie), Prof. Conny H. Antoni (ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie) und Prof. em. Lothar Schmidt (ehemaliger Vizepräsident der Universität Trier).

Die musikalische Gestaltung übernimmt das Collegium musicum der Universität.

Die Gedenkfeier beginnt am Mittwoch, 7. November 2018, um 18 Uhr im Auditorium maximum (Mensagebäude) der Universität Trier. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für persönliche Gespräche. (tr)



Drucken