TRIER. Im November 1983 wurde die japanische Studentin Mutsuko Ayano in Trier am Petrisberg Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Am 21. November erlag sie ihren schweren Verletzungen. Ihr Tod löste an der Universität, wo sie seit 1981 studiert hatte, und in der Trierer Bevölkerung tiefe Betroffenheit und große Anteilnahme aus. Die Universität Trier erinnert am 21. November an Mutsuko Ayano. Die Gedenkfeier beginnt am Mittwoch, 21. November, um 11.30 Uhr auf dem Kreuzweg am Petrisberg. Universitätspräsident Michael Jäckel und ein Vertreter des Fachs Japanologie halten kurze Ansprachen, zudem werden Auszüge aus Mutsuko Ayanos Briefen gelesen. (tr)



Drucken