Gedenkgottesdienst im Klinikum Mutterhaus Ehrang

TRIER. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen lädt zu einem Gedenkgottesdienst am Mittwoch, 22. November, 17 Uhr, in die Klinikkapelle in Ehrang ein. Angesprochen sind alle Angehörigen, Mitarbeiter des Klinikums und Freunde der von November 2016 bis September 2017 im Klinikum Mutterhaus Ehrang verstorbenen Patienten und Mitarbeiter. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu einer Begegnung in der Cafeteria des Klinikums. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0651/947-82280 oder per E-Mail an seelsorge@mutterhaus.de wird gebeten. (tr)



