TRIER. Zum Volkstrauertag findet im Stadtteil Filsch am Sonntag, 13. November, elf Uhr, die traditionelle Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal auf dem Friedhofs statt. Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung übernimmt der Musikverein Irsch. Die Gedenkrede hält Ortsvorsteher Karl-Josef Gilles. Er lädt alle Filscher ein, an der Gedenkfeier für die Toten der vergangenen Kriege teilzunehmen. (tr)

