Gegenüber Vorjahren “unauffällig”

TRIER. Polizeipräsident Lothar Schömann hat am heutigen Montag die Kriminalstatistik 2016 (PKS) des Polizeipräsidiums Trier vorgestellt. Schömann stellte fest, dass die PKS keine polizeiliche Leistungsbilanz sei. Die Kriminalitätsbekämpfung sei neben der Verkehrssicherheit, der Durchführung von Einsätzen, der Gefahrenabwehr und der Prävention eine der fünf Hauptaufgaben der Polizei. Weiterhin führte Schömann aus, dass die PKS keine komplette Abbildung der realen Kriminalität sei, da es je nach Delikt ein mehr oder weniger großes Dunkelfeld gebe.

Die PKS 2016 sei, so Schömann, durch den Zustrom zahlreicher geflüchteter Menschen nach Rheinland-Pfalz datenmäßig beeinflusst von ausländerrechtlichen Verstößen. Feststellen könne man aber, dass die Kriminalitätsdaten in der Gesamtbetrachtung gegenüber den Vorjahren unauffällig sei. Bei der Aufklärungsquote liege das Polizeipräsidium Trier über dem Landesdurchschnitt.

Die komplette Statistik gibt es hier als Download

Die Flüchtlingskriminalität bezeichnete der Polizeipräsident als “nicht besorgniserregend”. Zwar sei das Polizeipräsidium Trier bisher von bedeutsamen Straftaten mit islamistisch-terroristischer Motivation verschont geblieben. Solche Straftaten riefen aber eine erhebliche Resonanz bei der Planung und Durchführung polizeilicher Einsätze hervor.

Rechtsextreme Straftaten hätten im vergangenen Jahr zugenommen. Hierbei seien auch die so genannten Reichsbürger und die Identitäre Bewegung stärker in den polizeilichen Fokus gerückt. Erfreulich sei die Entwicklung bei der Bekämpfung der Wohnungseinbruchsdiebstähle, so Schömann. (tr)



Drucken