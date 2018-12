Gegenüberstellungen – Konzert zum Jahreswechsel

TRIER. Festliche und feierliche Werke von Antonio Vivaldi und Jan Dismas Zelenka mit barocker Klangpracht stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Konzertes zum Jahreswechsel, das in der einzigartigen Atmosphäre der barocken Basilika St. Paulin ein besonderer Jahresabschluss ist. Dazu erklingen moderne Kompositionen von Enjott Schneider und Arvo Pärt.

Wie bei der doppelchörigen Choraufstellung stehen die beiden Epochen sich gegenüber, konkurrieren und ergänzen sich zu einem faszinierenden Ganzen. Antonio Vivaldi vertonte den Psalm 109 Dixit Dominus in der alten venezianischen Tradition der Mehrchörigkeit. Die Vertonung setzt Vivaldi unter einen tonartlich weit ausgreifenden Spannungsbogen. Er versteht es meisterlich sprachliche Begriffe abwechslungsreich bildhaft in Musik umzusetzen. Eine sehr lebendige und freudige Musik.

Jan Dismas Zelenka gehört zu den verkannten Komponisten der Musikgeschichte. Zu Recht erfährt der barocke Komponist in den letzten zwanzig Jahren eine große Aufmerksamkeit. Prächtig ausgeführt ist seine Vertonung des Te Deum mit fünf Solisten und je zwei vierstimmigen Chören sowie einem fünfstimmigen Trompetenchor (vier Trompeten und Pauken) und solistischen Traversflöten.

Enjott Schneiders virtuoses Blockflötenkonzert ist eine Hommage an den “roten Priester“ Antonio Vivaldi. Die Solistin Elisabeth Kretschmann wird eine große Zahl an Blockflöteninstrumenten einsetzen und die filigrane, beschwingte, geheimnisvolle und flirrende Musik darstellen.

Arvo Pärt ist ein begeisternder Komponist, der seine Musik durch die Worte schreiben lässt. Die geistliche Musik nimmt bei ihm eine zentrale Stellung ein. Seine Komposition Trisagion zählt dazu. Das griechische Wort “trisagion“ bedeutet “dreimal heilig“ und bezieht sich auf die Dreieinigkeit Gottes. Ohne, dass die Worte gesprochen oder gesungen werden, kann der Hörer sie durch die Diktion der Musik wahrnehmen. Eine Besonderheit im Schaffen von Arvo Pärt.

Ausführende:

Nicole Tamburro, Sopran

Doris Steffan-Wagner, Sopran

Tabea Mahler, Alt

Martin Steffan Tenor

Bonko Karadjov, Bass

Elisabeth Kretschmann, Blockflöten

Basilikachor und Vokalensemble St. Paulin Trier

Basilikaorchester St. Paulin Trier

Regionalkantor Volker Krebs, Leitung

Das Konzert findet statt am 31. Dezember um 20 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier (Balthasar-Neumann-Straße). Der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets zwischen 17 und 32 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, sowie im Pfarrbüro St. Paulin. (tr)



