Geheime Weihnachtswerkstatt: Wert-Müll – Vergessene Schätze

TRIER. Das Stadtmuseum lädt am Samstag, 3. Dezember, 14 bis 16 Uhr, zur geheimen Weihnachtswerkstatt in die neue Schmuck-Ausstellung! Gemeinsam mit Goldschmiedin Katharina Reimann wird Alltags-Müll in außergewöhnlichen Schmuckstücke verwandelt: Teile von Gummireifen verwandeln sich in Armschmuck, Knöpfe werden zu Ringköpfen, Tierzähne zu Fassungen, Buchseiten zieren Broschen und anderen Körperschmuck. Mitgebrachte Fundstücke werden unter fachmännischer Anleitung der gelernten Schmuckgestalterin zu einzigartigen Preziosen verarbeitet – das Ergebnis sind echte Hingucker, die sich natürlich auch als Weihnachtsgeschenk für die Eltern und Großeltern eignen. Apropos Eltern: Während die Kinder in der Werkstatt basteln, können die Erwachsenen im PopUp-Designshop die Kreationen junger Schmuckgestalterinnen entdecken und erwerben. Anmeldung für den Workshop unter 0651/718-1452 oder museumspaedagogik@trier.de, der Eintritt zum Design-Markt ist am Samstag und Sonntag frei. (tr)

