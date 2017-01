Geheimer Prüfungsbericht – Ermittlungen eingestellt

TRIER. Am 11. November veröffentlichte der reporter den geheimen Prüfungsbericht zur Finanzmisere am Theater Trier. Drei Tage später wurden Auszüge aus dem Bericht auch im “Trierischen Volksfreund” veröffentlicht. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) erstattete daraufhin Anzeige gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrats. Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Ermittlungen nun eingestellt, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am heutigen Freitag mitteilt. Die Journalisten von reporter und “Trierischer Volksfreund” hatten sich gegenüber den Ermittlern auf ihr Recht der Zeugnisverweigerung nach Paragraf 53 der Strafprozessordnung berufen.

“Der Bericht war den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen sowie den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses übermittelt worden. Ferner hatten insgesamt 81 Bedienstete der Stadtverwaltung Trier über das dortige Computersystem die Möglichkeit, auf den Bericht zuzugreifen. Angesichts eines derart großen Personenkreises möglicher Informanten konnten konkrete Ansatzpunkte für erfolgversprechende Ermittlungen nicht gefunden werden”, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen könnten jedoch wieder aufgenommen werden, sollten sich neue Anhaltspunkte zur Identität des oder der Informanten ergeben.

Die Prüfung zur Strafanzeige der AfD wegen Untreue gegen Ex-Intendant Karl Sibelius und Ex-Dezernent Thomas Egger ist laut Fritzen noch nicht abgeschlossen. Weiterhin werde geprüft, ob gegen die Beiden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Die Veröffentlichung des geheimen Prüfungsberichts im Theater-Skandal, der im Mai durch den reporter aufgedeckt worden war, hatte maßgeblich zur Entlassung Sibelius’ und zur Abwahl Eggers beigetragen. (tr)

