ECHTERNACH. Elie Levy, geboren in Israel, ist ein international bekannter Künstler und tritt mit seinem Programm seit über dreißig Jahren auf. Am Freitag, 24. März, führt er um 20 Uhr im Trifolion in Echternach in die Geheimnisse der Körpersprache ein.

Körpersprache ist Ausdruck und Ergebnis der psychischen und mentalen Beschaffenheit eines Menschen. Sie ist beeinflusst vom Alter, Beruf, Geschlecht, gesellschaftlichen Status, vom gesundheitlichen Zustand und persönlichen Training eines Menschen. Außerdem hat jede menschliche Kultur ein eigenes System von körperlichen Signalen, einen eigenen Code, der sich zum Teil erheblich von dem einer anderen Kultur unterscheidet.

Die bewusste Auseinandersetzung mit der Sprache des Körpers eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, um im Beruf und im persönlichen Leben erfolgreich agieren zu können. Wer die Geheimnisse der nonverbalen Kommunikation zu entschlüsseln erlernt hat, ist in der Lage, den seelischen Zustand seiner Mitmenschen an ihrer Mimik und Gestik, an ihrer Haltung und Bewegung abzulesen.

Elie Levy begann 1973 seine Ausbildung in Israel, wo er über das Sprechtheater und den Tanz zur Pantomime fand. Sein Ziel war, den Körper als das für ihn wesentliche Ausdrucksmittel ins Zentrum seines künstlerischen Schaffens zu stellen. Er vervollkommnete seine Kunst in Paris bei Etienne Decroux, der die ‟mime corporel dramatique“, eine strikte und umfassende Methodik der Körperausbildung, entwickelt hatte.

Tickets sind zum Preis von 25 Euro sind im Trifolion Ticket Service (2, Porte Saint Willibrord | L-6486 Echternach | Tel.: +352 26 72 39 -500 (Mo–Fr: 13–17 Uhr) oder unter ticket@trifolion.lu erhältlich. (tr)



