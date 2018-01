Geld aus Einfamilienhaus in Pfalzel entwendet

TRIER. Durch eine unverschlossene Kellertür drangen Unbekannte am Mittwoch, 3. Januar, in der Zeit zwischen 0:45 Uhr bis 10:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Trier-Pfalzel in der Straße “Am Mühlenteich” ein.

Es wurden ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe sowie Lebensmittel entwendet. Hinweise über verdächtige Personen im genannten Zeitraum erbittet die Polizeiinspektion Schweich.

Die Polizei rät, bei Abwesenheit jegliche Kellertüren oder sonstige Zugänge zum Haus zu verschließen. (tr)



