Geld für die Flüchtlingshilfe und Viez für die Taufe

TRIER. Aktive Hilfe für die Flüchtlingshilfe Trier: Im Namen der Viezbruderschaft Trier übergab deren Präsident Hanspitt Weiler Oberbürgermeister Wolfram Leibe einen Scheck über 2700 Euro. Dabei handelt es es sich um den Reinerlös des diesjährigen Viezfestes auf dem Domfreihof.

Als sich die Trierer Viezbruderschaft am Freitag in Mannschaftsstärke vor dem Rathaus traf, brachte sie ein Stück Sommer mit. Denn Anlass für die Zusammenkunft war die Übergabe des Reinerlöses zugunsten der Trierer Flüchtlingshilfe an Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Was macht einen wahren Viezfreund aus? Für Hanspitt Weiler, Präsident der Trierer Viezbruderschaft, ist das keine schwierige Frage. ‟Viezfreunde sind weltoffene Menschen, die zwar regional sehr verwurzelt sind, aber gerade deshalb ein großes Herz für diejenigen haben, die unschuldig ihre Heimat verloren haben.”

Mit dieser Aussage hatte er bereits am 27. August das Viezfest auf dem Domfreihof eröffnet und stellte diesen Satz nun erneut an den Anfang des Treffens mit Oberbürgermeister Leibe. Denn damals wie heute ging es um den gleichen Anlass: Menschen Unterstützung zu leisten, die ihre Heimat verloren haben. Das diesjährige Viezfest habe einen Reinerlös in Höhe von 2700 Euro erbracht, verkündete Weiler stolz, während er begleitet vom Applaus der Bruderschaft und zahlreicher Viezfest-Helfer OB Leibe den Scheck über diesen Betrag überreichte.

Der nahm das Geld für die Trierer Flüchtlingshilfe gerne entgegen. Oft würden kleinere Summen benötigt, die den Flüchtlingen eine Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichten. Als Beispiel benannte der OB einen jungen Mann, der gerne einem Sportverein beitreten würde. Was ihm dazu aber noch fehle sei Geld für ein passendes Paar Sportschuhe. Für solche und ähnliche Zwecke werde man das Geld der Viezbruderschaft künftig einsetzen.

Und dann stand noch eine Taufe an. Beim Viezfest im August hatte der Verein Saargau-Touristik mitgeteilt, dass die von Rehlingen bis nach Konz führende Viezstraße künftig bis nach Trier führen würde. Die Viezstraße war 1996 zwecks Erhaltung der Streuobstwiesen und der Kulturlandschaft ins Leben gerufen worden. Entsprechende Straßen-Hinweisschilder wurden zwischenzeitlich an verschiedenen Punkten in Trier angebracht, eines davon sogar vor dem Rathaus. OB Leibe hatte bei der Übergabe im August versprochen, eines der Schilder vor dem Rathaus anzubringen und einen Apfelbaum daneben pflanzen zu lassen. Für den OB war das Treffen mit den Viezbrüdern und ihren Helfern nun die perfekte Gelegenheit das Schild zu präsentieren. Und um dem Ganzen einen würdigen Rahmen zu geben, hatte Präsident Hanspitt Weiler für die Besichtigung Viez und Porzen mitgebracht. Angelehnt an eine Schiffstaufe benetzte er gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt das Schild mit ein paar Schlucken Viez. (rl)