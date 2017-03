Gelungener Infotag für Schulen an der HS Trier

TRIER. Die Hochschule Trier hat am Dienstag gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Trier ihren jährlichen Info-Tag für Studieninteressierte auf dem Campusgelände Schneidershof sowie am Campus für Gestaltung (Irminenfreihof und Paulusplatz). Eingeladen waren alle zwölften Klassen der Gymnasien, beruflichen Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachoberschulen sowie höheren Berufsfachschulen mit Zugangsberechtigung.

Etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler konnten sich in Probevorlesungen und –vorträgen sowie Infoständen über die verschiedenen Studiengänge der Hochschule Trier informieren. Auch Labor- und Werkstättenbesichtigungen wurden angeboten. Am Stand der Abiturientenberatung der Agentur für Arbeit informierten sich die jungen Menschen zu Fragen rund um Studium, Beruf und Arbeitsmarkt. Die einzelnen Fachbereiche stellten sich ebenfalls an Infoständen mit Exponaten den zahlreichen Fragen der Besucherinnen und Besucher. Insbesondere der große Praxisbezug der Studiengänge an der Hochschule Trier fand bei den Schülerinnen und Schülern großen Anklang. (tr)



