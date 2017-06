General-von-Seidel-Kaserne wird frei

TRIER. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat sehr erfreut auf die Nachricht aus Mainz reagiert, dass die in der früheren General-von-Seidel-Kaserne untergebrachte Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende schon jetzt – und nicht wie ursprünglich geplant Ende 2018 – frei wird. “Damit hat das Land seine Zusage eingehalten und die Stadt Trier wird sofort in Kaufverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) eintreten, um diese für die weitere Entwicklung der Stadt eminent wichtigen Flächen entwickeln zu können“, so Leibe.

Für Leibe ist das rund 100.000 Quadratmeter große Areal der 2009 aufgelösten früheren Bundeswehrkaserne in Euren vor allem als mögliche zusätzliche Gewerbefläche interessant. In der früheren Seidel-Kaserne wurde Anfang 2014 eine weitere Außenstelle für Asylbegehrende hergerichtet, da die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Dasbachstraße angesichts der damals stark ansteigenden Flüchtlingszahlen ihre Kapazitätsgrenzen nahezu erreicht hatte. (tr)



