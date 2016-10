Generalkonsul: Vieles verbindet Trier mit China

TRIER. Der neue Generalkonsul der Volksrepublik China in Frankfurt Shunqing Wang, hat sich anlässlich seines Antrittsbesuches bei Oberbürgermeister Wolfram Leibe in das Gästebuch der Stadt Trier eingetragen. In Anwesenheit des Beigeordneten Andreas Ludwig begrüßte Leibe den hohen Gast und bedankte sich dafür, dass der Generalkonsul so zeitnah die Stadt besuche. ‟Das zeigt, wie groß das Interesse an Trier ist“.

Natürlich – wie sollte es auch anders sein – war auch Karl Marx bei diesem Besuch präsent. ‟Der 200ste Geburtstag von Karl-Marx ist ein großes Ereignis und ist nicht nur für Trier sondern auch für China wichtig‟, betonte der Generalkonsul. Eine von einem chinesischen Künstler gefertigte Statue sei eine tolle Idee, sagte Wang. Er wisse auch, dass es dazu kritische Stimmen gebe. Dies habe viel mit Ideologie zu tun. ‟Wir haben in der Vergangenheit eine Zeit gehabt, in der Ideologie eine wichtige Rolle gespielt hat. Seit dem Ende der Kulturrevolution verfolgen wir ein neues Prinzip, wonach die Ideologie in den ausländischen Beziehungen keine Rolle spielen soll“, so Wang. ‟Wir möchten mit dieser Statue die Freundschaft zu Trier zeigen und sind überzeugt, dass sie durch dieses Kunstwerk den Trierer Bürgern näher gebracht wird“.

Andreas Ludwig ging auf die Skulptur ein. Er bedankte sich für das Angebot, mit dem Künstler selbst sprechen zu können. ‟Ich freue mich darauf, den Prozess mit verfolgen zu können. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Menschen Karl-Marx und mit seinem Werk. Möge es ein Zeichen der Verbundenheit sein. Ich bin ganz sicher, die Statue wird ein großartiges Kunstwerk.“ Oberbürgermeister Leibe hatte bereits vor dem offiziellen Teil mit dem Generalkonsul über die Skulptur gesprochen.

Wang bedankte sich für den freundlichen und herzlichen Empfang und betonte die besondere Verbindung zu Trier, ‟nicht nur, weil Trier eine historische Stadt ist, sondern auch wegen Karl-Marx“. Vieles verbinde Trier und China, auch die Zusammenarbeit zwischen den Unis Xiamen und Trier sei sehr erfolgreich.

Der Generalkonsul, Jahrgang 1964, spricht perfekt Deutsch, er hat in Heidelberg studiert und war unter anderem als Attaché des Außenministeriums in den Botschaften von Österreich und Deutschland sowie als Konsul des Generalkonsulats in Zürich tätig. Bevor er im Juli Generalkonsul wurde, war er seit 2013 stellvertretender Leiter der Europaabteilung des Außenministeriums.Trier kennt er bereits von einem Ausflug mit der Bonner Botschaft vor zwanzig Jahren.

Nach einem Mittagessen gab es einen gemeinsamen Gang durch die Innenstadt, verbunden natürlich mit einem Besuch des Karl-Marx-Hauses. (tr)