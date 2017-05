Generationswechsel und das 300 Prozent-Rezept

KONZ-FILZEN. Ein goldener DNS-Strang und darüber in Großbuchstaben der Titel: “Saar DNS“. Das auffällige Flaschenetikett kündigt für Dennis (25), Nicole (21) und Sarah (21) symbolisch den Generationswandel im Saarweingut König Johann in Konz-Filzen an. Der erste Buchstabe der jeweiligen Vornamen ergibt auch den wissenschaftlichen Namen für die menschlichen Gene als Träger der Erbinformation: DNS (Desoxyribonukleinsäure). “Wir haben auf unsere eigene Art und Weise den familiären Gencode für eine erfolgreiche Weinproduktion an der Saar entschlüsselt“, sagt Michael Schnur-Schmitt (47), Familienoberhaupt und Winzer.

Von Thomas Vatheuer

Weinfreunde kennen Sarah Schmitt. Die 21-Jährige ist aktuell amtierende Mosel-Weinprinzessin. Sie ist aber auch eine von drei Geschwistern, die gerade in den elterlichen Betrieb eingestiegen sind. Und die dabei ihren ganz eigenen Weg gehen. Unter dem Begriff „Saar DNS“ vermarktet das Weingut ab sofort handverlesene und spontan vergorene 2016er Riesling-Weine aus seinen Einzellagen: saartypisch ausgebaut, mineralisch, fruchtig und mit betonter Säure. “Seit dem vergangenen Jahr sind unsere Töchter Sarah und Nicole sowie unser Sohn Dennis mitverantwortlich für die gutseigenen Weine in Filzen. Jetzt präsentieren wir voller Stolz erstmals diesen gemeinsam produzierten Jahrgang allen Weininteressierten“, erklärt Ehefrau und Hauswirtschafterin Andrea Schmitt (50). „Es ist eine traumhafte Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr über das große Interesse unserer Kinder, die weitere Zukunft des Weingutes mitzugestalten. Und dabei starten wir mit der neuen Saar-DNS Kollektion nochmals durch“, ergänzt Michael Schnur-Schmitt.

Die Zukunft gemeinsam als Familie sichern

Die Entscheidung zum neuen Familienprojekt “Saar DNS“ entstand aus einer Notsituation. Winzer Schnur-Schmitt überlebte mit viel Glück eine schwere Herzerkrankung. Zunächst wurde der Betrieb durch eine externe Beratung am Laufen gehalten, bis der Familienrat im vergangenen Jahr beschloss, die Kinder in das Weingut zu integrieren. “Wir haben gemerkt, dass wir die Leidenschaft für den Weinbau von unseren Eltern vererbt bekommen haben“, sagt Dennis Schmitt, der kurz vor dem Bachelor-Abschluss an der Hochschule für Weinbau in Geisenheim steht.

Seit dem vergangenen Jahr ist viel passiert im Weingut König Johann an der Saar. Neben der naturnahen Arbeit im Weinberg und dem schonenden Ausbau im Keller ist das Marketing ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. “Außerhalb des deutschen Marktes haben wir viele Kundenkontakte in Asien und den USA. Mit meiner Zwillingsschwester Nicole habe ich im April einige Kunden an der Ostküste der USA besucht. Wir haben Gastronomen getroffen und mit unseren Importeuren gesprochen“, erklärt Moselweinprinzessin Sarah Schmitt, die an der Trierer Hochschule Lebensmitteltechnik studiert. “Auf zahlreichen Weinproben haben wir den neuen Jahrgang 2016 präsentiert. Es ist eine tolle Aufgabe, viele Weingenießer für den einzigartigen Geschmack unserer Saarweine zu begeistern“, bestätigt Nicole Schmitt, die eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin absolviert. Nicole ist die “Social Media“- Expertin im Weingut und postet aktuelle Fotos und Videos von den Weinproben auf die Facebookseite.

“Jeder hat seinen eigenen Verantwortungsbereich und wird in den nächsten Jahren innerhalb des individuellen Aufgabengebietes fit für die Betriebsübergabe sein“, freut sich Michael Schnur-Schmitt über das Engagement seiner drei Kinder. In einem Punkt sind sich alle Familienmitglieder einig: “Soweit es die Natur zulässt, werden unsere Weine filigran und elegant mit einer knackigen Säure in Spontangärung ausgebaut. Eben echte Saar-Typen“. So beschreibt Dennis abschließend das Familienmotto für die weitere Zukunft im Weingut König Johann: “100 Prozent Saar plus 100 Prozent Handarbeit + 100 Prozent Familie.“



