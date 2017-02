Genossen spenden 700 Euro für “Auryn”

TRIER. Die SPD Trier-Mitte/Gartenfeld hat eine Spende in Höhe von 700 Euro an den Trierer Verein “Auryn” überreicht. Das Geld stammt aus den Erlösen des traditionellen Glühweinstands der Genossen. Am letzten Adventswochenende verkaufte die SPD am Trierer Pranger in der Grabenstraße Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln für den guten Zweck. “Wir freuen uns sehr, dass eine schöne Summe zusammengekommen ist. Auryn ist ein toller Verein, der wichtige Arbeit für die Kinder in der Region leistet“, erklärt Alexander Kellersch, Vorsitzender der Mitte-SPD.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit verkauft der Ortsverein für karikative Zwecke Glühwein und Waffeln in der Innenstadt. Über mangelnde Helfer kann Kellersch sich dabei nicht beklagen. “Die Hilfsbereitschaft ist immer groß. Sogar unsere 90-jährige Ehrenvorsitzende Edith Centner-Wommer steht hinter der Theke und backt Waffeln.” Besuche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit Ehemann Klaus Jensen sowie Oberbürgermeister Wolfram Leibe halfen dabei, die Motivation der Ehrenamtler hoch zu halten.

“Auryn” Trier arbeitet mit Kindern psychisch kranker Eltern. Der 2001 von Gabriele Apel gegründete Verein betreibt ein Büro in der Walramsneustraße 8. Wen die Sozialdemokraten mit ihrem nächsten Glühweinstand unterstützen werden, steht noch nicht fest. (tr)

Drucken