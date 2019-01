Gertrud Schloss: Die Nacht des Eisens

TRIER. Mit einer Lesung erinnert eine Gemeinschaftsveranstaltung an die Trierer Dichterin Gertrud Schloss am Freitag, 18. Januar. Anlass ist ihr 120. Geburtstag.

Wer kewnnt noch den Namen Gertrud Schloss? Immerhin, heute gibt es in Feyen sogar eine Straße, die nach ihr benannt ist. Und vor ihrem Elternhaus in der Saarstr. 31 sind 3 Stolpersteine für sie und ihre Familie eingelegt. Denn 1942 wurde Gertrud Schloss von den Nazis in Kulmhof ermordet.

Schloss war eine der ersten promovierten Frauen – an diesem 18. Januar wäre ihr 120. Geburtstag. Sie war Journalistin, u. a. für die Volkswacht in Trier, Dichterin, Autorin, weiblich, jüdisch, links, lesbisch – sie war das klassische rote Tuch in ihrer Zeit. Von Trier aus ging sie zunächst nach Frankfurt, von dort nach Luxemburg, doch das war nicht weit genug.

1985 publizierte éditions trèves das erste Mal nach dem Krieg ihren als verschollen geltenden Gedichtband, der neben persönlichen Texten, die teilweise auch lesbisch interpretierbar sind. Ein Band, der auch politische Aussagen enthält. Gertrud Schloss ahnte 1932 frappierend voraus, was kommt.

An diesem Abend wird der nun wieder neu erschienene Band “Die Nacht des Eisens” vorgestellt, der erstmals dank der Forschung von Tamara Breitbach einen umfassenden biographischen Essay mit zahlreichen neuen Erkenntnissen über diese faszinierende Trierer Persönlichkeit enthält.

Eine Gemeinschaftsveranstaltung um 20 Uhr von éditions trèves e. V., TAGG e. V., SCHMIT-Z e. V., TUFA e.V. im Großen Saal. Der Eintritt ist frei. (tr)



