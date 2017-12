Gerüst am Rheinischen Landesmuseum wird abgebaut

TRIER. Die Fassadensanierung am Rheinischen Landesmuseum in Trier ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Das Gerüst in der Weimarer Allee wird derzeit abgebaut und soll vor Weihnachten komplett entfernt sein. Seit Oktober 2016 hat der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) die Fassade des im Neurenaissance-Stil erbauten Komplexes aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert gesichert und restauriert. Der Museumsbetrieb lief in dieser Zeit weiter.

Besucher der Karl-Marx-Ausstellung ab Mai 2018 werden die historische Fassade aus rotem Kylltaler Sandstein an der Weimarer Allee in historischer Pracht erleben. Die Oberflächen wurden nachhaltig saniert, die Holzfenster im gleichen Zug gestrichen. Im kommenden Frühjahr stehen noch die Arbeiten am Gebäudesockel an: Für die Fugenarbeiten an den Basaltlava-Quadern sind dauerhaft Temperaturen von mindestens 5 Grad erforderlich. Einige Nacharbeiten werden dann, wie geplant, nach der Karl-Marx-Ausstellung im Jahr 2019 durchgeführt.

Der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Marcus Reuter sagte: “Ich freue mich, dass die Fassadensanierung des Landesmuseums so schnell und professionell durchgeführt werden konnte und möchte mich dafür ganz herzlich beim LBB Trier bedanken. Unser Haus erstrahlt nun wieder – rechtzeitig zur großen Karl-Marx-Ausstellung – im alten Glanz.“

Begonnen wurde die Gesamtsanierung des Landesmuseums 2009 mit dem Umbau von Verwaltung und Bibliothek, gefolgt von der Dach- und Fenstersanierung. Einschließlich der Fassadenarbeiten als letztem Bauabschnitt wird die Gesamtinvestition des Landes Rheinland-Pfalz mit allen Baunebenkosten voraussichtlich 8,1 Mio. betragen.

Der Leiter der LBB-Niederlassung Trier, Christoph Thein, dankte allen Beteiligten für die gute Kooperation. “Bei dem notwendigen Umfang der Arbeiten war es trotz aller Umsicht nicht ganz zu vermeiden, dass es gelegentlich Baulärm oder eine Staubentwicklung gab“, sagte Thein an die Adresse von Marcus Reuter und der Museumsmitarbeiter. “Dank der hoch professionellen Leistung der beauftragten Restauratoren und Handwerker konnten wir aber den ehrgeizigen Zeitplan halten.“

Vor der Sanierung wies die Museumsfassade Bewuchs, Risse, Steinschäden und Verschmutzungen sowie Spuren von Splittereinschlägen aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Mit Heißdampf wurden Moose und Flechten entfernt, hartnäckigere Verschmutzungen mit einem substanzschonenden Niederdruckstrahlverfahren bearbeitet. Schadhafte Fugen wurden herausgenommen und mit farblich passendem Kalkmörtel ohne Zement- und Kunststoffzusätze neu verfugt. In Steinmetzarbeit wurden verwitterte Steinbereiche ersetzt oder ergänzt. Lose, zum Teil absturzgefährdete Bauteile wurden je nach Größe mit punktuellen, alterungsbeständigen Epoxidharzverklebungen fixiert oder mit speziellen Ankerverfahren befestigt. (tr)



Drucken