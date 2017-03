Gescheiterter Einbruch in Kneipe

TRIER. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von vergangenem Mittwoch, 29. März, auf Donnerstag versucht, in eine Gaststätte in der Trierer Simeonstraße einzubrechen. Offenbar wollten der oder die Täter ein Fenster aufhebeln, das zu Straße hin gelegen ist. Nachdem ihnen das nicht gelungen war, brachen sie ihr Vorhaben offenbar ab. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2258 oder 0651/9779-2290. (tr)



