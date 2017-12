Geschenke für Kinder und Jugendliche

TRIER. Glücksmomente verlieren nie ihre Besonderheit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Westnetz aus Trier haben mit einer Weihnachtsaktion Kinder und Jugendliche einer Jugendhilfeeinrichtung unterstützt und ihnen mit Geschenken eine kleine Freude zum Fest gemacht.

Der Trierer Betriebsrat des Verteilnetzbetreibers nahm dazu Wunschzettel aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung BERGFR!ED aus Bausendorf entgegen. Anschließend kauften die Mitarbeiter die erwünschten Geschenke und legten die mit Liebe verpackten Pakete bei der Betriebsversammlung in der Trierer Kantine unter den Weihnachtsbaum.

So konnten sich insgesamt 37 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren über neue Spielzeuge freuen. Dabei wünschten sich die Kinder zum einen Nützliches wie Sportsachen und Taschen, zum anderen Spielzeug, wie zum Beispiel Puppen, eine Ritterburg oder einen Bagger und vieles andere. Roland Konrath-Pütz, pädagogischer Leiter der Einrichtung, nahm die Geschenke persönlich am Standort in Empfang. Die BERGFR!ED Jugendhilfe in Bausendorf hat weitere Wohngruppen in Wittlich und in Udler im Landkreis Vulkaneifel.

Betriebsrat Frank Berwanger erklärte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Westnetz am Standort Trier: “Die Päckchen sollen mit dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen ein schöneres Weihnachtsfest haben.“ Das Geld für die Aktion über 1.000 Euro stammt aus der sogenannten Restcentkasse der Belegschaft am Standort. Dabei verzichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Westnetz auf die Cent-Beträge ihrer Gehaltszahlungen. Diese fließen dann in die Restcentkasse und kommen einmal im Jahr karitativen Einrichtungen zugute. Die Idee zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen kam aus der Belegschaft.

Die Gäste aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung bedankten sich bei den Mitarbeitern von Westnetz in Trier. Die wiederum freuen sich darauf, auch nächstes Jahr etwas Schönes für Andere zu tun. (tr)



Drucken