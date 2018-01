Gespräch zu den besten amerikanischen Romanen

TRIER. Seit Jahren nimmt das Trierer Literaturgespräch einen festen und prominenten Platz im regionalen Kulturprogramm ein. In der Stadtbibliothek in der Weberbach stellt Hubert Spiegel am 2. Februar um 19 Uhr bereits zum zehnten Mal die besten amerikanischen Romane des vorangegangenen Jahres vor.

Der Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt das Literaturgespräch mit der bewährten Expertenrunde: Sebastian Fett, Lehrer am Gymnasium auf dem Asterstein in Koblenz, Professor Michael Embach, Leiter der Stadtbibliothek Trier, und Professor Gerd Hurm, Leiter des Zentrums für Amerikastudien an der Universität Trier. Als die drei zentralen amerikanischen Romane des Jahres 2017 werden Paul Austers “4 3 2 1“, Colson Whiteheads “Underground Railroad“ und Elif Batumans “Die Idiotin“ besprochen.

Das Publikum kann sich in Fragerunden direkt am Gespräch und damit an der Debatte über amerikanische Literatur beteiligen. Der Eintritt ist frei. Allerdings ist die Anzahl der Plätze begrenzt und eine Reservierung per Mail (tcas.info@gmail.com) unbedingt erforderlich.

Wer bei der Platzvergabe zu spät kommt oder verhindert ist, kann sich eine Sonderveranstaltung zum Jubiläum am 14. Juni 2018 zu den besten Romanen der vergangenen zehn Jahre vormerken. (tr)



