Gestaltung künstlerischer Fotobücher

TRIER. Am Mittwoch, 7. Juni, lädt die Fotografische Gesellschaft Trier um 19:30 Uhr in die TuFa ein. Calin Kruse (Studium Kommunikationsdesign in Mannheim u. Trier) gibt im kleinen Saal Tipps über die Gestaltung von Fotobüchern.

Der Referent gibt seit 2007 “dienacht” heraus, ein zeitloses Magazin für Fotografie, Gestaltung und Subkultur. 2012 gründete er “dienacht Publishing”, einen Verlag für Fotobücher mit Sammelwert. Sie erhielten bisher einige nationale und internationale Auszeichnungen (u.a. Deutscher Fotobuchpreis 2014, Nominierung für 2016). Calin Kruse wird Einblick in seine Arbeit als Magazin- und Buchmacher, -gestalter geben und über seine Herangehensweise bei Auswahl und Reihenfolge anhand gelungener und weniger gelungener Beispiele sprechen.

Der Eintritt ist frei. (tr)



