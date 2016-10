Gestohlenes Mountain-Bike gefunden

TRIER. Bereits am Freitag, 30. September, wurde in der Trierer Rotbachstraße (Heiligkreuz) ein weißes Mountain-Bike gefunden. Da ein dazugehöriges durchtrenntes Schloss neben dem Fahrrad lag, geht die Polizei davon aus, dass das Rad gestohlen wurde. Der Besitzer ist noch unbekannt und wird gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen. (tr)

