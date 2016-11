Gesucht: Ein Praktikum oder einen Job

TRIER. Rund 8000 Studierende der Hochschule Trier hatten am Dienstag Gelegenheit, mit regionalen, überregionalen und international agierenden Firmen in Kontakt zu treten. Eine Gelegenheit, die sowohl von den Studierenden wie auch den Firmen gerne genutzt wurde. Wie schon im Vorjahr waren es wieder 54 Unternehmen, die über mangelnde Nachfrage nicht klagen konnten.

Dietmar Bier ist ein gesuchter und gefragter Mann. Gerade führt er wieder ein Gespräch mit einer Firmenvertreterin. ‟Ihr Unternehmen hat bereits Interesse für das kommende Jahr signalisiert‟, sagt er und steckt die Visitenkarte ein. Ob das wohl klappen wird? Denn längst nicht alle Nachfragen können auch positiv beschieden werden. ‟Das ist auch der Grund, weshalb wir in diesem Jahr exakt so viele Aussteller wie im Vorjahr haben: Es gibt leider keine Erweiterungsmöglichkeiten‟, bedauert Bier, der die Firmenkontaktmesse zusammen mit einem Team seit 2010 in eigener Verantwortung organisiert. Damals waren es gerade 17 Unternehmen, die den Weg auf den Schneidershof gesucht hatten.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial. Da der Vorlesungsbetrieb weiterlaufen muss, kann Bier auf keine großen Säle zurückgreifen. Also hat er aus der Not eine Tugend gemacht und nutzt die langen Flure der Gebäude G bis O. Die Firmen haben sich darauf eingestellt und das große Equipment zu Hause gelassen. Stattdessen ein Rollup mit den Firmenaussagen, ein kleiner Tisch, etwas Werbematerial – fertig. ‟Es geht vor allem hier um ein erstes Beschnuppern‟, erklärt Bier. Und das haben die Organisatoren den Studierenden in dem Begleitführer auch deutlich gemacht: ‟Versucht, das Gespräch relativ locker zu führen. Am Messestand werden nur selten Entscheidungen gefällt, aber die ersten Eindrücke bleiben haften‟, heißt es hier.

Das Organisationsteam hat alles getan, um die jungen Leute optimal vorzubereiten. Ende Oktober gab es eine Einladung zum ‟Jobmessen-Knigge‟, bei dem man erfahren konnte, was zu einem professionellen Auftritt am Messetag gehört. Und da den Bewerbungsmappen nach wie vor eine große Bedeutung zukommt, gab es einige Tage später einen Bewerbungsmappencheck mit den richtigen Tipps und Tricks für die perfekte Bewerbungsmappe.

Im vergangenen Jahr hatte eine Neuerung Premiere. Die Studierenden konnten im Vorfeld der Messe ihre Lebensläufe und aussagekräftigen Unterlagen hochladen und den teilnehmenden Firmen für eine Vorauswahl zur Verfügung stellen. Konkretere Gespräche wurden dann in einem separaten Raum geführt. Dieses Angebot kam an. Und das Interesse ist gestiegen: In diesem Jahr nutzten etwa 250 Studierende diese Möglichkeit.

Wie sehr die Firmen diese Messe schätzen, erkennt Bier nicht nur an der starken Nachfrage. ‟Wenn ich an den Informationstischen langgehe, entdecke ich viele Absolventen von uns, die heute an dieser Stelle ihre Arbeitgeber vertreten und nun die Fragen der Interessenten beantworten‟, sagt der Organisator.

Ruhig und diszipliniert ziehen die Interessenten derweil von Stand zu Stand. Man nimmt Rücksicht aufeinander. Die Enge der Flure stellt kein wirkliches Hindernis dar. Studierende und Firmenrepräsentanten sprechen miteinander, tauschen sich aus und beantworten sechs Stunden lang gegenseitig die gestellten Fragen. Am Ende des Tages gibt es eine win-win Situation: Die Studierenden haben Adressen für benötigte Praktikumsplätze und im besten Fall auch die Zusagen für einen neuen Job. Und die Unternehmen haben in diesem Fall hoch qualifizierte Arbeitnehmer gewonnen, die für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet sind. -rl-