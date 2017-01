Gesucht wird: Mr. Right – Aber wie?

TRIER. Die Nachbeben des Theater-Skandals sind keineswegs verebbt: Nach dem Weihnachtsfrieden geht es für Rat und Stadtvorstand nun darum, die Egger-Nachfolge zu regeln. Wer beerbt den abgewählten Dezernenten? Und wie sieht das Erbe aus? Fragen, die von der Stadtspitze am kommenden Montag erörtert werden. Noch am selben Tag will Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) die Fraktionen über die Beratungen des Stadtvorstandes informieren. Die CDU ist laut Fraktions- und Parteichef Udo Köhler dagegen, die Egger-Stelle kongruent zum bisherigen Portfolio auszuschreiben, wenn der Stadtrat am 17. Januar zu seiner Sondersitzung zusammenkommt. FDP-Chef Tobias Schneider wittert darin allerdings “reine Taktik der Union, weil das Bündnis aus CDU und Grünen wohl Anspruch auf das Dezernat erheben wird und die CDU ihren neuen Dezernenten nicht über Gebühr belasten will”. Für SPD-Chef Sven Teuber ist die entscheidende Frage: “Wollen CDU und Grüne ihre Machtpolitik durchziehen, oder stellt die Union sich doch ihrer Verantwortung für die Stadt?” Geklärt werden muss bis spätestens zum 17. Januar ferner, ob die Kultur aus dem alten Egger-Dezernat herausgelöst wird. Bekommt Trier also einen Kulturmanager? Neu ist die Idee nicht. Schon unter der Regie von Alt-OB Helmut Schröer (CDU) und im Ampelbündnis nach der Kommunalwahl 2009 wurden derartige Überlegungen angestellt. “Durchaus sympathisch” findet UBT-Fraktionschefin Christiane Probst diese Variante, spricht sich allerdings ebenso eindeutig gegen ein zusätzliches Dezernat aus.

Noch weilt Wolfram Leibe im Urlaub. Was allerdings nicht heißt, dass der Stadtchef die Beine auf der heimischen Couch hochlegt. Der Sozialdemokrat ist Dauer-Gast im Christ-König-Saal in Trier-West. Dort hört Leibe sich die Probedirigate jener Kandidaten an, die Victor Puhl als Generalmusikdirektor beerben wollen. Aktuell ist der Oberbürgermeister auch kommissarischer Kulturdezernent der Stadt. Das aber soll keineswegs zur Dauerlösung werden. “Wir brauchen einen erfahrenen Koordinator für die Kultur”, sagt der Stadtchef gegenüber dem reporter. Wie die strukturelle und personelle Zukunft des bisherigen Egger-Dezernats aussehen könnte, darüber wird Leibe sich am Montag mit den verbliebenen Kollegen im Stadtvorstand austauschen. Dann kommt der OB erstmals nach der Weihnachtspause mit Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) und Dezernent Andreas Ludwig (CDU) zusammen.

Erst was, dann wer…

Inhaltlich liegt Leibe auf einer Linie mit Ludwig. “Bevor entschieden wird, wer das Dezernat übernimmt, muss erst einmal geklärt werden, was strukturell überhaupt gewollt ist”, betont der Christdemokrat gegenüber dem reporter. Die Schlüsselrolle im taktischen Spiel kommt Ludwigs Partei zu. Im Rat verfügt das Bündnis aus CDU und Grünen über eine Stimme Mehrheit. Schwarz-Grün könnte seine Optionen also kompromisslos durchdrücken. Das hieße: Die CDU bekommt das alte Egger-Dezernat im bisherigen Zuschnitt, und die Grünen regeln im Herbst die Birk-Nachfolge unter sich. Womit die SPD als zweitstärkste Fraktion aus dem Stadtvorstand ausgeschlossen wäre − von der OB-Stelle abgesehen.

Diese Vorgehensweise entspräche auch dem Geist des schwarz-grünen Bündnisvertrages. Denn der legt fest, dass die Partner sich bei Entscheidungen zum Stadtvorstand gegenseitig nicht überstimmen dürfen. Eine geheime Zusatzvereinbarung regelt nach reporter-Informationen ferner, dass Bürgermeisterin Birk keine zweite Amtszeit bekommt. Nur unter dieser Bedingung stieg die Union vor zwei Jahren in das Bündnis ein. Mit Reiner Marz steht der Birk-Nachfolger für das Sozialdezernat schon in den Startlöchern. Der ehemalige Landtagsabgeordnete und Sprecher der Landesgrünen schielte schon vor sieben Jahren auf den Posten, scheiterte damals jedoch am massiven Widerstand innerhalb der eigenen Partei. Für die Egger-Nachfolge werden aktuell viele Namen gehandelt – unter anderem auch der von Jürgen Backes. Wobei dem ehemaligen Verbandsbürgermeister lediglich Außenseiterchancen eingeräumt werden, den Sozialdemokraten Egger zu beerben.

Der Zwänge, die der Union durch die Liaison mit dem Grünen auferlegt sind, ist Köhler sich durchaus bewusst. Das ist der Hintergrund, wenn er heuer gegenüber dem reporter sagt: “Bei all unseren aktuellen Überlegungen müssen wir natürlich auch einbeziehen, wie die Dezernatsverteilung 2018 aussieht.” Dann könnten die Karten komplett neu gemischt werden, wenn der Birk-Nachfolger im Februar kommenden Jahres seine Arbeit aufnimmt. Deswegen schiebt der CDU-Chef Leibe die Aufgabe zu, den gordischen Knoten zu lösen. “Wir haben mit dem OB vereinbart, dass er uns über seine Vorstellungen informiert, und dabei bleibt es.” Es sei die originäre Aufgabe der Stadtchefs, die Dezernate zu bestimmen und festzulegen.

Kulturmanager als Kompromiss

Entschieden dementiert Köhler allerdings Meldungen, wonach die CDU ein fünftes Dezernat gefordert habe. In seiner Haushaltsrede hatte der CDU-Chef von einer “Zeitungsente” gesprochen. Heute sagt er: “Dieses fünfte Dezernat ginge ja zwangsläufig an die SPD, und wir als CDU sind ganz klar der Auffassung, dass die Arbeit auch mit vier Dezernenten geleistet werden kann.” Damit schließt Köhler die Reihen hin zu den Grünen. Denn auch der Bündnispartner der CDU lehnt nach reporter-Informationen ein fünftes Dezernat kategorisch ab. Übrigens ebenso wie FDP und UBT.

Die Variante, die Kultur einem eigenen Manager zu übertragen, will Köhler aber nicht von vornherein vom Tisch wischen. “Denkbar ist das”, sagt er, verweist aber auf die Kosten und die Folgen für das Rest-Dezernat. “Was bleibt dann noch übrig?” Der Kulturmanager könnte allerdings zum Kompromiss zwischen CDU, SPD und Grünen werden, wobei SPD-Chef Teuber in den anstehenden interfraktionellen Gesprächen zunächst einmal klären will, “wer im Bündnis von CDU und Grünen Koch und wer Kellner ist”. Laut Teuber steht seine Fraktion im Dialog mit der CDU, “mit den Grünen aber noch nicht”. Auch der SPD-Chef will zunächst einmal den Montag abwarten, “ehe wir uns klar positionieren”.

Der Kulturmanager würde als Stabstelle im Dezernat des Oberbürgermeisters oder auch im dann abgespeckten Ex-Egger-Dezernat angesiedelt werden. Darstellbar wäre die Stelle auch deshalb, weil Trier im Gegensatz zu den anderen Großstädten des Landes keinen eigenen Hauptamtsleiter beschäftigt. Der steht normalerweise in einer Art Zwitter-Funktion zwischen Amtsleiter und Dezernent und managt als rechte Hand des Stadtchefs die verwaltungsinternen Abläufe, aber auch das Zusammenspiel zwischen Rat und Rathaus. Will die CDU die SPD mit ins Boot nehmen, wird sie den Kulturmanager den Sozialdemokraten zugestehen. Dabei fiel in den vergangenen Wochen immer wieder ein Name: Markus Nöhl. Der Geschäftsführer der SPD-Fraktion gilt als Favorit für den Posten, sollte die CDU sich mit der SPD verständigen. Nöhl selbst will sich aktuell zu seinen Ambitionen nicht äußern. Eine entsprechende reporter-Anfrage ließ der Sozialdemokrat bis heute unbeantwortet.

Intendant soll Aufgaben übernehmen

Auch Marz gibt sich zugeknöpft. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen will “abwarten, welche Variante der Stadtvorstand uns vorschlägt”. Erst dann wolle seine Fraktion sich intensiv beraten. Marz räumt allerdings ein, “dass wir natürlich schon Gespräche führen – personell wie inhaltlich”. Doch zunächst sei die Stadtspitze um OB Leibe am Zug. “Es ist das Vorrecht des Oberbürgermeisters”, sagt der Grüne, “Vorschläge zu unterbreiten, die der Stadtrat dann politisch bewerten muss.” Seine Partei nehme diese Vorschläge ernst. Zu analysieren sei schließlich aber auch, “welche Probleme im Egger-Dezernat dem System geschuldet und welche personeller Art waren”. Die Erfahrung sei gemacht worden, so Marz, “und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen”.

FDP-Chef Tobias Schneider kann der Kultur-Manager-Variante hingegen nichts abgewinnen. Der Liberale geht ohnehin davon aus, “dass CDU und Grüne das Fell des Bären unter sich aufteilen”. Für die FDP stehe fest: “Der Zuschnitt des Dezernats sollte im Großen und Ganzen so bleiben, wie er ist.” Der neue Dezernatschef müsse im Idealfall einen juristischen Hintergrund mit kulturwirtschaftlichen Ambitionen mitbringen. “Aber machen wir uns doch nichts vor”, so Schneider, “ob Dezernent oder Kulturmanager, die strukturellen Probleme des Theaters werden dadurch doch nicht gelöst.” Die Aufgaben des Kulturmanagers sieht Schneider beim künftigen Theater-Intendanten angesiedelt. “Der wird das leisten müssen!”

Ebenso wie für die FDP ist auch für die UBT klar: Ein fünftes Dezernat ist für die hochverschuldete Stadt finanziell nicht zu leisten. “Der Idee des Kulturmanagers können wir aber durchaus etwas abgewinnen”, sagt UBT-Fraktionschefin Christiane Probst. Aber auch die Ex-FWG will abwarten, welche Variante die Stadtspitze vorschlägt. Das Super-Dezernat wie zuletzt unter Egger sei allerdings nicht der Weisheit letzter Schluss. “Der Stadtvorstand muss wieder handlungsfähig werden”, betont Stadtrat Hermann Kleber, “und das war er zuletzt nicht mehr.” (et)

Extra

Seit der Abwahl von Thomas Egger am 12. Dezember machte innerhalb der politische Szene noch eine weitere unorthodoxe Variante die Runde: Reaktivierung statt Neuwahl unter Zeitdruck. Bis zum offiziellen Ende der Egger-Amtszeit im Februar 2018 könnte ein Ex-Dezernenten aushilfsweise einspringen. Als möglicher Kandidat wurde unter anderem Norbert Neuhaus (CDU) gehandelt, von 1989 bis 1999 Trierer Wirtschaftsdezernent. Der Hintergrund: Die Stadt könnte so Kosten einsparen, weil bei der Reaktivierung eines Ex-Dezernent dessen Pensionszahlungen wegfielen. Bis Februar 2018 muss die Stadt Egger zudem 71 Prozent seines Gehaltes zahlen.

Für CDU-Chef Köhler ist die Variante allerdings keine Lösung. “Wir sind ja gezwungen, die Stelle innerhalb von drei Monaten auszuschreiben, und bis auch ein Ex-Dezernent sich eingearbeitet hat, ist es Herbst”, so Köhler. “Nein, das macht keinen Sinn.” Der CDU-Chef will stattdessen analysieren, “welche Variante uns was kostet, sobald der Stadtvorstand sich geäußert hat”. Das werde der entscheidende Faktor dafür sein, “welche Variante wir bevorzugen”. (et)

Drucken