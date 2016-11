Gesundheitskarte nicht nur für Flüchtlinge

TRIER. Von der Einführung der Gesundheitskarte in Trier werden künftig nicht nur Flüchtlinge profitieren. Der Stadtvorstand hat unter Federführung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Sozialdezernentin Angelika Birk (Grüne) beschlossen, auch jene Menschen in das System zu intergieren, die wegen verschiedener Gründe keine Krankenversicherung haben. Birk und Leibe betonten am Montag unisono: “Keine Bevölkerungsgruppe darf wegen der Hilfe für die Flüchtlinge benachteiligt werden!” Nun werden auch Sozialhilfeberechtigte mit deutschem Pass die elektronische Gesundheitskarte erhalten. Nach Angaben Leibes betrifft das in Trier eine Gruppe von etwa 300 Menschen. Die Grünen begrüßen den Vorstoß der Verwaltung (siehe Extra). Der Trierer Weg sei ein wichtiges Zeichen auch für die anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz, betonen Vorstandssprecher Wolf Buchmann und Stadtrat Thorsten Kretzer.

Dass in Deutschland Menschen ohne Krankenversicherung leben, dürfte im engmaschigen sozialen Netz normalerweise nicht vorkommen. Und doch gibt es sie, jene Menschen, die durch das Netz hindurchgefallen sind. Obdachlose, aber auch ehemalige Selbstständige, die schließlich zu alt für die Rückkehr in die gesetzlichen Krankenkassen waren, sind betroffen. Die magere Rente reicht nicht, die private Krankenversicherung wurde mangels Geld irgendwann gekündigt – von der Altersarmut bedroht fehlt dann auch die Krankenversicherung. Das Sozialamt muss einspringen und Hilfe leisten.

“Es sollte nicht vorkommen, dass in unserem Land Menschen keine Krankenversicherung haben”, sagte Leibe am Montag auf der Pressekonferenz des Stadtvorstandes. “Leider gibt es aber einige, die aus dem System herausgefallen sind.” Dem wird Trier nun als erste Kommune in Rheinland-Pfalz begegnen. Neben den Flüchtlingen werden auch alle anderen Sozialhilfeberechtigten die elektronische Gesundheitskarte erhalten. “Somit profitieren diese Menschen von der Integration der Flüchtlinge”, betonte Birk.

Rechtlich sind die rheinland-pfälzische Kommunen nach dem Landesgesetz ohnehin verpflichtet, die Gesundheitskarte einzuführen. Dies wurde von den kommunalen Spitzenverbänden jedoch aus Kostengründen abgelehnt. “Wir werden künftig alle gleich behandeln und damit eine Vorreiterrolle in Rheinland-Pfalz einnehmen”, so Birk. Zum 1. Januar, spätesten jedoch zum 1. April kommenden Jahres will das Rathaus die Gesundheitskarte für Alle nun auf den Weg bringen. Bei den Flüchtlingen betragen die Verwaltungskosten acht Prozent der Behandlungskosten, bei allen anderen Sozialhilfeempfängern fünf Prozent. Extrem teure medizinische Behandlungen werden komplett vom Mainzer Gesundheitsministerium übernommen.

Nach Angaben Birks hat sich die Lage bei der allgemeinen Flüchtlingsthematik deutlich entspannt. Insgesamt wurden Trier zwischen dem 1. August 2015 und heute 1.393 Asylsuchende zugewiesen. Die aktuelle Zuweisungsquote liegt unter fünf Flüchtlingen pro Woche, wobei der Zuzug anerkannter Asylsuchender aus den ländlichen Regionen nach Trier hinein anhält. Derzeit leben ferner 96 sogenannte unbegleitete Flüchtlinge in der Stadt. 1.150 anerkannte Flüchtlinge sind im Jobcenter Trier registriert. Davon sind nach Angaben des Sozialdezernats 866 erwerbsfähig. 70 Prozent der Flüchtlinge sind jünger als 35 Jahre.

Birk kündigte an, die Ende des Jahres auslaufenden Verträge mit den Wohlfahrtsverbänden, etwa mit der Caritas, verlängern zu wollen. “Wir sind bei der Integration auf einem sehr guten Weg”, betonte die Grüne, “aber wir brauchen natürlich auch weiter die vielen ehrenamtlichen Helfer.” Ein besonderes Augenmerk will die Bürgermeisterin demnächst auf die Integration von Frauen legen. “Hier ist gerade bei der Kinderbetreuung noch einiges zu tun.” Deswegen wird die Kindertagesstätte in Ehrang aufgestockt, “weil wir mehr Kita-Plätze brauchen”. (et)

Extra

“Nach der Grundsatzentscheidung über die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge ist es richtig, diese jetzt für alle Berechtigten einzuführen. Wir freuen uns sehr, dass Angelika Birk die notwendige Konsequenz schnell gezogen und eine kluge Entscheidung getroffen hat”, erklären Vorstandssprecher Wolf Buchmann und Stadtrat Thorsten Kretzer für die Trierer Grünen.

Die jüngste Entscheidung des Stadtvorstandes entspreche den Forderungen der Grünen während der Debatte zur Einführung der Gesundheitskarte. “Wie schon bei den neuen Förderprogrammen für den sozialen Wohnungsbau zeigt sich, dass durch den Zuzug der Flüchtlinge Verbesserungen für alle auf den Weg gebracht werden können. Alleine diese beiden Beispiele zeigen, wie wenig berechtigt Neiddebatten sind”, betonen die beiden Politiker der Grünen. “Dass Trier jetzt nicht nur als erste Kommune der Rahmenvereinbarung, die Flüchtlinge während der ersten 15 Monate des Asylverfahrens betrifft, beitritt, sondern allen berechtigten Personen den Zugang zur Gesundheitskarte ermöglicht, ist ein wichtiges Signal an die anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz, das geltende Recht endlich umzusetzen.”

Hintergrund der Entscheidung sei die Regelung des Paragraphen 264 des Sozialgesetzbuches. Danach haben Sozialhilfeberechtigte, die nicht krankenversichert sind und deshalb vom Sozialamt Krankenhilfe erhalten, sowie Flüchtlinge, deren Asylverfahren nach 15 Monaten noch nicht abgeschlossen ist, einen Rechtsanspruch auf Ausstellung einer Gesundheitskarte.

“Leider wird dieser Rechtsanspruch von einer überwältigenden Mehrheit der Kommunen in Rheinland-Pfalz nicht umgesetzt. Der Grund dafür liegt in einer Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz, die Regelung aus angeblichen Kostengründen nicht umzusetzen”, so Kretzer und Buchmann

“Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hatte demgegenüber bereits im vergangenen Jahr klargestellt, dass die Kommunen rechtlich verpflichtet seien, die elektronische Gesundheitskarte für Sozialhilfeempfänger ohne Krankenversicherung und Flüchtlinge nach Ablauf von 15 Monaten einzuführen”, kritisieren die beiden Grünen die Politik vieler Kommunen im Land. (tr/et)