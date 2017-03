Girls‘ und erstmals auch Boys‘ Day in Trier

TRIER. Mädchen und Jungen für neue Berufswege zu interessieren ist das Ziel des jährlich bundesweit stattfindenden Girls’ und Boys’ Day. Am 27. April wird Mädchen und in Trier erstmals auch Jungen die Möglichkeit geboten, neue Berufsfelder kennenzulernen.

Auch das Trierer Rathaus beteiligt sich wieder an dem Aktionstag. Verantwortlich ist die städtische Gleichstellungsbeauftrage Jutta Schiller. Sie freut sich vor allem über das erstmalige Angebot für Jungen. Diese erhalten etwa einen Einblick in die Kostümabteilung und Maske des Stadttheaters sowie in die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesstätte „Am Trimmelter Hof“. Insgesamt stehen neun Plätze bereit.

Mädchen erhalten am 27. April Einblicke in technische, naturwissenschaftliche, handwerkliche oder IT-Berufe. “Für Mädchen halten wir wieder interessante Einblicke bei der Berufsfeuerwehr, dem Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, der Revierförsterei Weisshaus/Pfalzel, dem Stadtreinigungsamt, dem Tiefbauamt sowie dem Stadttheater mit insgesamt 64 Plätzen bereit”, erläutert Schiller. Bundesweit stehen bislang schon 87.000 Plätze für die Jugendlichen zur Verfügung, 67.000 für Mädchen und 20.000 für Jungen.

Begrüßt werden die jungen Teilnehmer durch Bürgermeisterin Angelika Birk, die Verabschiedung übernimmt Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Das Ausbildungsteam des Zentralen Personalamtes im Rathaus steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Fragen über Ausbildungsberufe bei der Stadtverwaltung zur Verfügung.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter girls-day.de und boys-day.de. (tr)



Drucken