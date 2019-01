Gleich drei Einbrüche an einem Tag

TRIER. Gleich drei Einbrüche meldete die Polizei aus dem Trierer Stadtgebiet. Bereits am Dienstag nutzten Einbrecher in der Zeit zwischen 11.30 bis 18.45 Uhr in der Bonner Straße die Abwesenheit der Bewohner. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich der oder die Täter Zutritt ins Hausinnere. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Zwischen 12.15 bis 20.30 Uhr war im Mäusheckerweg ein freistehendes Einfamilienhaus ein weiteres Ziel. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über die Gartenseite zum Anwesen, hebelten die Terrassentür auf und gelangten ins Hausinnere. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld gestohlen.

Am gleichen Tag kam es in der Zeit zwischen 7 bis 20.30 Uhr, in der Straße “Am Knieberg” zum Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter über eine gekippte Terrassentür ins Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände gestohlen.

In dem Zusammenhang rät die Polizei: Schließen sie ihre Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnung oder ihres Hauses nach Möglichkeit ab. Für Einbrecher sind gekippte Fenster offene Fenster.

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Trier unter den Rufnummern 0651/9779-2158 oder 0651/9779-2290. (tr)



